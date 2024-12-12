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鬼才設計師John Galliano確定離開Maison Margiela！十年旅程寫下句點

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記者鮑璿安／外電報導

英國鬼才設計師John Galliano（約翰加利亞諾）確定離開Maison Margiela，這一傳言被證實，雙方共同合作十年時間終將分道揚鑣，而他的下一步仍未可知。他也在IG上發表公開信，「我的團隊給予我溫柔和勇敢的支持，他們和我一起沿著這條狹窄的道路走到了此時此地」。

John Galliano出生於英屬直布羅陀，在倫敦長大，於2014年被任命為Maison Margiela的創意總監，這是他自2011年因為反猶言論與行為被Dior開除以來，首次擔任創意總監。John在IG上感性發表貼文，當中寫下「感謝我的時尚家族創造了這個拯救生命的創意時刻，以及我們共同建立的安全場所。我的團隊給予我溫柔和勇敢的支持，他們和我一起沿著這條狹窄的道路走到了此時此地」。

John Galliano在Margiela期間打造無數經典，融合他天馬行空的解構美學，奔放而細膩的剪裁功底，成為救贖時尚愛好者的一劑解藥。2017春夏高訂與藝術家Benjamin Shine合作的人臉肖像蕾絲，頗具戲劇張力的設計感深深烙印在大家心中；再到近年來爆紅的標誌性鞋款Tabi，引領品牌銷售額在2023年增長了23%，而2024高級訂製系列「Artisanal Collection」則成為他的最終章。對於John Galliano的下一步，他仍保持神秘態度，也有時尚迷將他與Dior、Fendi或是CHANEL進行聯想，或許只能待時間揭曉一切。

關鍵字：

JohnGalliano, MaisonMargiela, 設計師, 高級訂製

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