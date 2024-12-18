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條通商圈隱身巷弄的3家日風美食！家常菜咖啡館、京都流烏龍麵

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文／人物誌

從日據時代開始就十分熱鬧的台北中山條通商圈，時至今日仍保有各式各樣的日本料理，像是居酒屋、鰻魚飯、拉麵等，若是想一嚐日本味道，來此處尋訪準沒錯。本篇將推薦天津街附近巷弄的3家餐廳，不用跑到日本，就能吃到想念的那個「味」，或是感受日式復古情懷。

1. アツアツ（ㄚㄗㄚㄗ）章魚燒

店名取自日語「熱騰騰」之意的「アツアツ（ㄚㄗㄚㄗ）章魚燒」，從店外的藍底白字招牌就能一目了然，主推的餐點是章魚燒、大阪燒、咖哩飯，店內空間走工業風格，舒適明亮，氛圍很不錯。店內各桌都有QR code可掃碼點餐，並提供水、七味粉，可自行取用。

▲アツアツ（ㄚㄗㄚㄗ）章魚燒店名取自日語「熱騰騰」之意。（圖／ichirochen提供）

章魚燒有招牌、青蔥、明太子、塔塔醬口味，不同於台灣的焦脆，軟糊的口感，完全就是在日本當地吃到的那般道地；淋滿大阪燒醬及日式美乃滋的大阪燒，微微焦香，要趁熱吃；咖哩飯則是中規中矩的日式風格，但半熟蛋有加分；而日式炒麵不會過於重鹹，覺得很適合夾在麵包一起吃。

│美食在哪裡│◎台北市中山區中山北路一段83巷11-2號

2. 村亭咖啡

「村亭咖啡」是現存不多的傳統虹吸式咖啡壺（賽風壺）附帶簡餐的日式咖啡館，這樣的營業模式，在七○年代可是走在時代尖端的時髦場所。而隨著時光流逝，村亭咖啡也轉型為販賣媽媽味家常菜的餐廳，不過，仍保有手沖咖啡和演歌，還是能感受復古的日式咖啡館氛圍。

▲村亭咖啡。（圖／ichirochen提供）

店內餐點以簡餐為主，有鮮魚套餐、村亭套餐和養生套餐，都附有湯品、飲料，還有一些單點菜色。而鮮魚套餐不僅有紅燒馬頭魚、清蒸午魚和虱目魚肚等多種類可選擇，更是人氣菜色；此外附餐的各色家常菜也煮得很美味。

│美食在哪裡│◎台北市中山區中山北路一段105巷11號2F

3. 切麥狐狸 烏龍麵專賣店 中山店

落腳中山條通商圈的京都流派烏龍麵品牌「切麥狐狸」二號店，店裝揉和日式居酒屋及西式餐酒館風格，簡約寬敞，有一般座位區與吧台區，而店內最引人注目的莫過於烏龍麵以大碗湯碗盛裝。

▲「切麥狐狸」二號店。（圖／ichirochen提供）

「切麥狐狸」有牛肉烏龍麵、咖哩海老天麩羅烏龍麵、海老白醬烏龍麵等多種口味，還可搭配以當季食材製作的時旬、御佃等小食，以及「御佃關東煮」。若是初次來訪，可以先點有著超大張豆皮的「大判狐狸烏龍麵」，一嘗招牌美味；此外，中山店更推出限定款「狸貓烏龍麵」與「冬蔭功烏龍麵」，不僅能品嘗日式經典風味，也能嘗鮮泰式創新口味。

│美食在哪裡│◎台北市中山區天津街63號

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 中山站, 美食, 條通商圈, 章魚燒, 烏龍麵

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