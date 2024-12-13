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秀英私服被SONE們譽為「行走穿搭教科書」　不帶侵略性的美感太吸引人

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文／美人圈

少女時代成員秀英出道17年，終於完成個人夢想站上舞台C位，以Solo歌手之姿於日本出道，發行新單曲《Unstoppable》獲得高度迴響！作為KPOP界的大前輩，秀英不僅穩紮穩打的唱跳實力令人讚嘆，私下更被SONE們譽為是行走的「穿搭教科書」。可別看她在舞台上總是酷酷的，私服穿搭可是展現出多元樣貌，有時可愛甜美、有時氣質，不帶侵略性的美感忍不住就給吸引住，本篇也揭曉秀英的私服穿搭，每一種風格都值得你抄筆記，即便預算不高，也能作為著裝參考。

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

▲秀英以Solo歌手之姿於日本出道。（圖／IG@sooyoungchoi，下同）

少女時代秀英私服穿搭技巧

恰到好處的寬鬆度

女明星的日常私服究竟穿什麼？翻開秀英IG不難發現她大多偏好基本款單品，簡單的圖騰T恤、白背心、寬鬆衛衣等，不張揚但又自帶隨性感！大多女生總會有個錯誤迷思，認為衣服要夠華麗、精緻才能抓住男生目光，一不小心就用力過猛，讓人找不著重點。其實，真正的鬆弛感應該是要像秀英一樣追求舒適，衣服剪裁大多選擇恰到好處的寬鬆度，修身但不緊身反而更能襯出曲線，再透過不同材質和色系單品去堆疊層次感，就能給人輕鬆、不緊繃，同時好感度翻倍的穿搭。

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

印花帶出女人味

向來給人難駕馭的小碎花、大面積印花圖騰在秀英的搭配下變得超時髦！韓國女生最愛的碎花連身裙配上反差的皮外套瞬間撞出鮮明對比，甜美中注入一絲小個性，回頭率超高。或是學秀英選擇下身不用過度浮誇的搭配，好比素色白褲、丹寧牛仔褲，除了凸顯上衣的華麗氣息淡化，也能巧妙淡化印花單品的老氣感！

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

適當露肌最撩人

相比大面積裸露，其實多數男生更喜歡女孩露得毫不經意！像秀英就會刻意不把外套穿好，露出一側香肩，或是搭配短版上衣微露一小節腰部曲線，這種凸顯身材優勢的穿搭小心機，瞬間讓人好感度翻倍。

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

低飽和色系自帶高級感

偏好韓系穿搭的女孩肯定都對低飽和色系的outfits不陌生，大地色、燕麥色、米色、杏色、白色等不僅視覺上給人清新又舒爽的感覺，隨意混搭也都不擔心下手過重、太過刺眼，整體氣質溫柔又具親和力，配上淡雅妝容，自然不造作，難怪秀英私下也很愛以這種穿搭出鏡。

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

▲秀英 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 少女時代, 秀英, 穿搭

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