「唇泥」越來越流行！7款韓星愛用推薦　金智媛同款唇頰兩用超方便

文／美人圈

韓國越來越流行「唇泥」，其高顯色、高持妝度的優點，成為不少女團御用化妝師的必備彩妝品，甚至也看得到女星們親自使用。近期，不只韓女星愛用唇泥，也有越來越多觀光客認為唇泥是韓國必買美妝之一。本篇分享7款韓女星愛用唇泥，不只有張員瑛同款的AMUSE、AOU更是Lisa、Karina的化妝師必備，甚至連金智媛本人也在使用，快往下看看吧！

「唇泥」是什麼？

有別於一般唇釉的液體，唇泥通常呈現膏體狀，雖然單看產品似乎乾巴巴，但上唇後卻像奶油般絲滑綿密，延展度、顯色度都超高，更能均勻唇色，持妝效果也比唇釉強許多，且大多可作為腮紅、眼妝使用，具有多用途性，可以說取得了口紅和唇釉之間的完美平衡，因此逐漸受到韓國女生的喜愛，成為包包中不可或缺的補妝品。

▲韓國越來越流行唇泥。（圖／IG@fwee_makeup、@holikaholika_official、@wakemake_official）

韓國唇泥推薦

1：AOU 雲朵霧面唇膏

AOU是韓國女團御用化妝師趙恩菲（조은비）老師的自創品牌，因此受到不少女星推薦，像是BLACKPINK Lisa、aespa的隊長Karina、演員邊佑錫和金智媛都曾使用過，更是超多化妝師的必備好物。AOU的唇泥有水潤型和霧面型，其中霧面型尤其受到明星們喜愛，《淚之女王》金智媛也曾在採訪中拿出來推薦過，表示是她平時外出時補妝好夥伴。

▲AOU 雲朵霧面唇膏 3.5g，NT$520。（圖／IG@aoucosmetics）

2：AMUSE 唇頰兩用霜

現由IVE張員瑛代言的AMUSE，是一個堅守純素主義的Clean Beauty品牌，整個品牌都是走繽紛少女路線，深受大量少女歡迎。他們除了熱門的水光唇釉和氣墊外，唇頰兩用霜也很受歡迎，是膏狀＋霜狀兩種質地，膏狀的顯色度較低，自然的輕透又帶有水光質感；霜狀質地則較為顯色，共有5種色號可選。

▲AMUSE 唇頰兩用霜，約NT$370。（圖／IG@amuse）

3：HOLIKA HOLIKA 慕絲唇頰膏

HOLIKA HOLIKA的慕絲唇頰膏質地為奶油慕斯狀，非常柔軟好推開，也不容易結塊、推不勻，塗起來的妝感也更顯輕薄，不會有厚重感，或顯唇紋等等。共7種色號都是充滿少女嫩感的配色，偏粉或偏橘都有，超級百搭！且組合直接附一隻矽膠唇刷，真的太貼心，馬上成為Olive Young必收品項。

▲HOLIKA HOLIKA 慕絲唇頰膏 5g，約NT$350。（圖／IG@holikaholika_official）

4：dasique 愛心舒芙蕾唇頰泥

dasique真的很懂的如何擄獲少女心！這款愛心舒芙蕾唇頰泥，不僅外觀是可愛度爆表的立體愛心，打開後還自帶迷你唇刷，相當實用。Q彈柔軟的質地加上高顯色度，不管是作為唇彩或腮紅都很適合，共15款顏色可選擇，每個調色都超級美，盲買也不會出錯！

▲dasique 愛心舒芙蕾唇頰泥，約NT$500。（圖／IG@dasique_official）

5：fwee 布丁柔霧唇頰彩

fwee在韓國也非常受女孩們歡迎！他們的唇頰兩用布丁膏更是火出圈，多達30種顏色可以選擇，屬於奶霜質地的霧面型唇彩，延展性高，既顯色又好塗，每個色號都超必收！不過導致它出圈的其實是搭配的「唇頰膏掛飾」，低調簡約的設計，圓圓小小的掛在包包上增加造型細節度，整個超可愛，一推出就擄獲超多少女們的心。

▲fwee 唇頰兩用布丁膏，NT$550。（圖／IG@fwee_makeup）

6：WAKEMAKE 柔霧唇頰霜

WAKEMAKE的唇泥在今年7月才新推出，算是比較晚進入唇泥賽道的選手，不過憑藉優秀的質地和8款超百搭的調色，也獲得不少討論度。柔霧的慕斯質地輕輕一抹就可以暈染的很細緻，且沒有邊界感、也不卡肌膚紋理。顏色飽和度相當適中，除了腮紅，更可以作為眼妝使用，無論從哪方面來說都表現得相當好。

▲WAKEMAKE 柔霧唇頰霜 4.5g，約NT$350。（圖／IG@wakemake_official）

7：BRAYE 鐵盒唇頰膏

韓國新品牌BRAYE主打將彩妝融合成時尚的一部分，推出的唇頰兩用Bray Lipstick更是把唇彩變成項鍊掛飾，順手輕推就能補妝，且金屬盒上印有「Cool Women Never Die」的字樣，時尚感十足，不論是掛在包包、褲頭，還是當作項鍊佩戴，都能為造型增添亮眼細節。共10種色調選擇，水光潤澤妝效不管用在哪都超好看。

▲BRAYE 鐵盒唇頰膏 3.2g，約NT$600。（圖／IG@braye.official）

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