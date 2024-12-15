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韓星都在畫的「高光眼影」教學！清透感關鍵在珠光打亮　輪廓更立體

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文／美人圈

好不容易畫好眼影，卻總是顯髒、腫泡沒有輪廓感？其實韓系眼影乾淨的重點在「珠光打亮」，多了珠光色去打亮，增加清透感、同時輪廓也更鮮明，近期韓星也畫上這種珠光眼妝，這次帶來珠光眼影技巧，只要打亮這4個部位、眼妝乾淨又有層次。

韓系眼影乾淨清透重點在「珠光打亮」

眼影真的不要畫太濃，仔細觀察韓星的眼妝，一定會發現除了暈染的層次之外，最大的重點就是亮晶晶的打亮部位，可以增加清透感，另外透過高光也可以瞬間凝聚五官、讓輪廓更加鮮明立體。想畫出乾淨、漂亮的珠光眼影，關鍵在「先做輪廓，再做高光」，先畫出基底的層次暈染、再透過高光打亮這4個部位，眼妝就會很乾淨。

▲眼妝 。（圖／翻攝自IG）

▲aesap KARINA。（圖／ IG@katarinabluu）

新手乾淨「高光眼影」畫法：先用深色畫內圈，增加深邃度

化妝師建議，新手眼影可以從「深色」開始，反過來的倒敘畫法對新手來說可以掌握加深色的位置，讓眼妝更乾淨。一開始用中間色畫在「睜開眼後的眼摺上方」，像是畫個內圈一樣、用小號的暈染刷稍微往眼頭及眼尾暈染，接著在眼尾用深色暈染漸層，可以很好的消除腫泡感。

▲眼妝 。（圖／翻攝自IG）

▲化妝師建議，新手眼影可以從深色開始。（圖／IG@bbia.official，下同）

新手乾淨「高光眼影」畫法：淺色畫外圈，加強乾淨度

接著在外輪廓部位，可以用淺色眼影畫出外圈，「睜開眼睛」畫，在整個眼窩邊緣用淺色調暈染一下深色的邊緣，加強眼窩輪廓，仔細與剛剛畫的眼影作銜接，以鬆散的暈染刷來回帶出基本的眼周輪廓感，同時注意保留眉骨下方及眼頭、眼尾三角區，這步驟也可以讓整個眼妝更乾淨。

▲眼妝 。（圖／翻攝自IG）

新手乾淨「高光眼影」畫法：珠光畫小圈，畫出臥蠶

化妝師建議，與其想透過眼線放大眼型，不如畫臥蠶！畫出臥蠶可以增加眼妝細節及弱化銳利感，而且視覺上來說也可以縱向放大眼型，對修飾眼型來說是關鍵。我們可以在臥蠶前半段輕輕畫上一點珠光色調，讓臥蠶更加明顯，整個眼妝多了珠光色也會更加細緻。

▲眼妝 。（圖／翻攝自IG）

新手乾淨「高光眼影」畫法：眼球上方打亮，凸顯輪廓

很多人畫眼影顯腫泡，很大原因就是忽略眼球上方的高光打亮，想像光影照在眼睛上、本來就是有亮有暗，因此打亮這個部位，可以瞬間凸顯眼周輪廓，消除腫泡感。不過要注意的是打亮的範圍，寬度不要超過瞳孔，可以用手指壓一下眼窩、找出眼球的凸面，是最佳打亮位置。

▲眼妝 。（圖／翻攝自IG）

新手乾淨「高光眼影」畫法：眼頭小圈提亮，縮短眼距

接著在眼頭部位輕輕點上些珠光，這個位置的珠光不用多、範圍不要太大，就是延伸雙眼眼頭部位的感覺即可。在眼頭部位畫上珠光高光，可以縮短眼距、放大眼型，也可以讓視覺焦點更加集中。

▲眼妝 。（圖／翻攝自IG）

新手乾淨「高光眼影」畫法：延伸畫出「發光淚溝」

最後一個高光打亮位置，就是近期韓星都在畫的「發光淚溝」，也就是在「眼角往下到淚溝部位」進行打亮，甚至直接在眼下三角區大面積高光提亮、以腮紅做銜接，這樣的畫法不僅可以在視覺上提高眼頭位置，還可以透過高光起到提升臉中輪廓、讓輪廓更加緊實，還有縮短中庭的效果。

▲眼妝 。（圖／翻攝自IG）

▲aesap KARINA。（圖／IG@katarinabluu）

用一把乾淨的小刷子，沾取霧面的高光後，直接畫在眼頭下方的反光點，接著往臉中部位暈染過渡，注意不要畫到鼻樑陰影部位，讓整個眼下部位呈現自然的提亮光澤，也可以與眼頭的打亮、臥蠶及腮紅做銜接，增加妝容層次與提升輪廓。

▲眼妝 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓系妝容, 眼妝, 眼影, 珠光

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