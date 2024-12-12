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泰星Nine來台「美食清單曝光」　楊謹華生日搶逛Loro Piana同框4男神

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記者鮑璿安／台北報導

Loro Piana今12日在台舉辦南亞區2025春夏系列媒體預覽會，泰國男神Nine（Naphat Siangsomboon）、香港男星魏浚笙、新加坡男星孫政特別飛來共襄盛舉，台灣代表則有楊謹華、周興哲，群星示範質感造型。恰好今天是楊謹華的47歲生日，她則把願望留給自己和老公，希望兩人能夠心想事成，周興哲也特別在現場暖心獻上鮮花為她慶生。

▲▼ Loro Piana 2025 春夏系列媒體預覽-孫政,周興哲,楊謹華,納帕·西恩索邦,魏浚笙。（圖／記者黃克翔攝）

▲ Loro Piana 2025 春夏系列發表，（左起）孫政、周興哲、楊謹華、納帕西恩索邦、魏浚笙。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Loro Piana 2025 春夏系列媒體預覽-納帕·西恩索邦。（圖／記者黃克翔攝）

▲Nine首度來台參加時尚活動，他透露自己非常想來台灣吃美食，特別點名要喝珍珠奶茶。（圖／記者黃克翔攝）

Nine首度來台參加時尚活動，他透露自己非常想來台灣吃美食，特別點名要喝珍珠奶茶，他俏皮表示：「本來想吃火鍋，但是不知道吃哪一家，這次會多留幾天吃小吃。」此外，他也承諾未來有機會的話要來台灣開粉絲見面會，拉近與台灣粉絲之間的距離。而魏浚笙則表示自己是戲劇《影后》粉絲，對於與主角楊謹華同一場合出席活動感到很開心，他與孫政受邀演繹品牌2025春夏系列新裝，低調內斂的套裝散發男神氣質。

▲▼ Loro Piana 2025 春夏系列媒體預覽-楊謹華 。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊謹華這次換上標誌性的羊絨材質套裝，她表示自己非常喜歡 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Loro Piana 2025 春夏系列媒體預覽-周興哲,楊謹華 。（圖／記者黃克翔攝）

▲周興哲（左）、楊謹華 。（圖／記者黃克翔攝）

楊謹華這次換上標誌性的羊絨材質套裝，她表示自己非常喜歡，「像是最近要過聖誕節、跨年都很適合穿，面料是亞麻與羊絨材質非常舒服」。周興哲演繹經典的麂皮亞麻夾克，被問到聖誕節要如何度過？周興哲說只想著跟家人團聚，「小孩的聖誕禮物可以在裡面挑選一下」。

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana在台北101双融域展示2025春夏系列，以「All About Linen」為主題重新打造此空間。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana Extra Pocket 系列。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供）

Loro Piana 2025 春夏系列開啟新篇章，圍繞夏季的主角元素亞麻而展開，以面料的觸感和紋理彰顯服飾輕盈質感，搭配上標誌性的羊絨、絲綢和Sopra Visso 羊毛等品牌經典纖維混紡，簡單的剪裁融入洋裝、套裝等都會感穿搭中。同時提供更多搭配上的可能性，女裝手袋Ghiera托特包、Extra 背包，運用低調的設計語言，混合金飾、鎖扣細節打造質感風格。
 

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋。（圖／品牌提供）

此外，年末時刻少不了「Holiday」系列的專屬儀式感，今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋，以她優雅個性的形象和Miu Miu達成完美呼應。廣告汲取復古肖像明信片的元素，透過逐幀展示與上色，豐富的畫布背景強調光影變化，如同在自家場景一般，沙發、扶手椅、三角鋼琴勾勒出抽象而優雅的空間。

關鍵字：

時尚, 2025春夏系列, 明星, 南亞區, 套裝

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