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GD帶起「老奶奶絲巾造型」難駕馭？揭開5款百搭用法　新手簡單好上手

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文／美人圈

以王者之姿回歸樂壇的G-Dragon權志龍走到哪都是焦點，作為引領「潮流的男人」，日前他前往香港參加CHANEL香奈兒2024/25度假系列巡迴時裝展的機場造型再度引爆話題！一身CHANEL紅色千鳥格羊毛開襟衫搭配修身的微喇叭丹寧褲與白色皮鞋，斜背的大尺寸CHANEL CF口蓋包上還繪製有與鴨舌帽相呼應的Power字樣以及小雛菊等細節，展現出獨樹一格的權式穿搭。

 
 
 
 
 
 
 
 

▲絲巾搭法 。（圖／翻攝自IG）

▲GD機場造型引爆話題。（圖／IG@koreadispatch）

不難發現G-Dragon權志龍近期穿搭都少不了「絲巾」加持，除了〈POWER〉MV造型頭戴絲巾外，就連機場穿搭也分別在腰部和頭上搭配圖騰鮮豔的印花絲巾。雖然有不少網友笑稱GD這樣的打扮有點像開喜婆婆，甚至覺得難駕馭、時尚太難懂，但其實絲巾真的比大家想的還要時髦百搭！本篇整理出5款新手也能快速掌握的絲巾用法，今年秋冬就用它來為日常造型神助攻吧。

▲絲巾搭法 。（圖／翻攝自IG）

▲GD回歸造型，頭巾穿搭讓粉絲覺得難駕馭。（圖／IG@koreadispatch、@xxxibgdrgn）

絲巾用法1：絲巾＋棒球帽

G-Dragon權志龍最愛以絲巾配上棒球帽做層次堆疊，不少歐美時尚博主其實也早早就跟上這股潮流！舉凡像是海莉比柏（Hailey Bieber）、蕾哈娜（Rihanna）就分別以大膽印花頭巾配上鴨舌帽營造出反差感，同時又能夠小範圍點亮穿搭，還能修飾頭型顯臉小，明星氣場立刻拉滿。

▲絲巾搭法 。（圖／翻攝自IG）

▲（左）海莉比柏、（右）蕾哈娜。（圖／IG@rhode、hellomagazine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絲巾用法2：頭巾

韓國女愛豆非常喜歡把絲巾當作頭巾使用，BLACKPINK Jennie私服造型也經常這樣做搭配，隨著絲巾花色和材質會帶出不同的氛圍感，可以帶有鬆弛度假感、也可以散發街頭個性風範，一年四季都能拿出來凹造型，根本出片神器！

▲絲巾搭法 。（圖／翻攝自IG）

▲（左）NewJeans Danielle、(G)I-DLE雨綺。（圖／@newjeans_loop、@yuqisong.923）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絲巾用法3：抹胸上衣

大尺寸絲巾用法更多元，不少韓國女星會利用色彩搶眼的圖案絲巾作為上衣綁在胸前，這類抹胸上衣強調肩膀優雅線條，同時還能若隱若現的展露出纖細小蠻腰，非常撩人，去海邊度假很適合這樣穿，回頭率超高！

▲絲巾搭法 。（圖／翻攝自IG）

▲大尺寸絲巾可作為上衣綁在胸前。（圖／IG@yulyulk、@yerimiese）

▲絲巾搭法 。（圖／翻攝自IG）

▲絲巾抹胸上衣回頭率超高。（圖／IG@s2seolhyuns2、@ireneisgood） 

 
 
 
 
 
 
 

絲巾用法4：圍脖、領巾

穿搭新手能快速上手的絲巾用法就是把它當作圍脖、領巾，不僅秋冬季節能達到暖脖功效，簡單綁個結放在胸前也可以讓單調造型更有豐富度，同時還能修飾脖子線條！申敏兒在韓劇《因為不想吃虧》中就常常以正裝配上絲巾營造出視覺對比。

▲絲巾搭法 。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒在韓劇《因為不想吃虧》常常以正裝配上絲巾營造出視覺對比。（圖／tvN）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絲巾用法5：髮飾

除了髮夾外，絲巾也很適合用來作為髮飾綁頭髮。簡單的低馬尾或低丸子頭配上絲巾就自帶鬆弛氣息，或是當作髮帶綁在頭上，也會看起來相當有朝氣活力。

▲絲巾搭法 。（圖／翻攝自IG）

▲絲巾也很適合用來作為髮飾綁頭髮。（圖／小紅書、IG@catherinevilhem）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

延伸閱讀

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5分鐘上手絲巾髮型！夏日「法式絲巾編髮」教學，手殘也學得會！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, G-Dragon, 權志龍, 頭巾, 絲巾, 穿搭

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