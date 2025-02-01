讓生活更美好從「5個小改變開始」　學會把不好的情緒留在今天





▲讓生活更美好從「5個小改變開始」。（圖／IG＠TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

其實每個人的生活多數已經被上班上課填滿，很難再去擁有對事物的新鮮感，於是慢慢失去了對明天的期待。時間一直在走，嘗試做一些令生活更美好的小改變，讓自己的生活更有趣，好好度過每一天。

1.每天早晚想想自己做了什麼

很多人可能都已經養成習慣，在每天的早上整理一遍自己今天要做的事情，而晚上正好可以檢視自己有沒有完成，長時間下來或許就會發現，即使是每天一樣朝九晚五的生活，其實也存在著不少差異，畢竟我們的每一天都在面對新的人事物，新的問題，所以不要再把每一天當做是重複貼上。

2.感謝所愛的人

不論是家人朋友或者是另一半，都應該把當下的感受告訴對方。其實大家在一起相處的時間都不多，如果還再含蓄吝嗇表達，不是很可惜嗎？不妨試著勇敢的把當下的感動和對方分享，不僅自己感到快樂，對方也會很愉快，這樣的快樂和美好才是最真實和溫暖的。

3.不好的情緒留在今天

傷心難過不愉快都是生活中常常發生的事情，記得所有事情總會慢慢好起來的，唯一能影響自己的人只有自身的情緒，千萬不要因為不好的情緒惡性循環。試著給自己一個期限，告訴自己難過可以，但是要慢慢好起來，別讓壞情緒耽誤了更多美好的事物。

4.嘗試新的挑戰

試著接受新的挑戰，不管是什麼樣的挑戰，先去嘗試，不要還沒發生就寫下結局。很多事情都是這樣，我們會在這些挑戰之中發現更多自己潛在的特質，或許你我都還不了解自己，勇敢去做吧，我們都還年輕。

5.找到生活中的興趣

如果說工作是為了賺錢，倒不如說是為了讓你有資本去做別的你想做的事情。大家都應該在沉悶的生活中找到自己喜歡的事情，我想無論是什麼興趣，都將會讓你暫時放下煩惱，哪怕是吃喝玩樂，也是一種調劑，而我們有能力讓自己的生活過的更美好。