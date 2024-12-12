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《九重紫》8台詞：我先看看他們的戲，再考慮演一個什麼樣的角

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記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《九重紫》由孟子義、李昀銳主演，被火速封為2024年度的最大黑馬，熱度狂燒，劇情講述年少失母的竇昭對人間情愛失望，她鬥繼母、保家產，避居冷僻田莊，遇到宋墨後兩人攜手共度的故事，當中的台詞金句也值得一看！

▲▼陸劇《九重紫》開播僅3天熱度飆，被火速封2024年度最大黑馬。（圖／翻攝自微博）

▲陸劇《九重紫》。（圖／翻攝自微博九重紫）

1. 女人不靠男人也可以活得很好啊，嫁人為妻要替他照料雙親，操心仕途打點家務，還有照料妾室和庶子，若是付出真心，難保要像我娘那般。

2. 我要讓你的聰慧走出家宅內院，投向山川湖海，乃至天下家國，那兒才是你真正綻放光彩的地方。

3. 破碎的東西也能重放光彩，我來田莊，便是不願做名花嬌蕊，而是要像九重紫般自強堅韌，耐得住風吹雨打，從今而後，我要為自己好好活。

4. 我不需要人護著，這些年我勤心苦學，置業謀財，就是不想做依託喬木的絲蘿，我可以自己護著自己。

▲▼陸劇《九重紫》開播僅3天熱度飆，被火速封2024年度最大黑馬。（圖／翻攝自微博）

5. 這野花就不同了，無須天時地利，種子一撒就能爬得漫山遍野。

6. 我先看看他們的戲，再考慮演一個什麼樣的角。

7. 命運，並非不可違逆無法更改，這次，我定要擁有那參天倒峽之力，把命運握在自己手裡。

8. 再大的石頭扔下去，也不過是片刻波瀾，你啊，改變不了河流的走向。

關鍵字：

劇情, 陸劇, 自強, 台詞, 女主

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