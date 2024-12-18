電影《魔法壞女巫》聯名超魔幻！亞莉安娜同色指甲油、洞洞鞋都有

▲電影《Wicked 魔法壞女巫》聯名周邊。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

環球影業2024年歲末大片《Wicked 魔法壞女巫》揭開奧茲國鮮為人知的故事，講述艾爾法巴和葛琳達這2位女巫即使性格迥異，依舊發展出意想不到的深厚友誼，並以各自獨特的方式成就彼此。亞莉安娜格蘭德飾演「北方好女巫」「葛琳達」 （Glinda）。曾獲東尼獎、葛萊美獎和艾美獎的音樂劇演員辛西婭艾利沃飾演遭人排擠、天生綠皮膚、未來成為「西方壞女巫」的「艾法芭」 （Elphaba）。

▲《魔法壞女巫》上映後票房亮眼。（圖／品牌提供）

電影《魔法壞女巫》聯名品牌：OPI

OPI與本片服裝造型設計師、曾獲奧斯卡獎之Frances Hannon合作，以OPI指彩為2位女主角，「北方好女巫」葛琳達－亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande），及「西方壞女巫」艾法芭－辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）打造專屬造型美甲。

▲OPI 魔法壞女巫系列 如膠似漆類光繚指甲油（小銀蓋）15ml／680元。（圖／品牌提供）

OPI更以戲中主要角色代表色與故事，量身打造電影聯名女巫指彩「OPI魔法壞女巫系列」。全系列包含11款經典指甲油及9款如膠似漆類光繚指甲油，共20款女巫主題色，與電影同步於11月21日登場。

▲OPI 魔法壞女巫系列 經典指甲油（小黑蓋）15ml／480元。（圖／品牌提供）

電影《魔法壞女巫》聯名品牌：LUSH

魔法壞女巫Wicked X LUSH限定系列帶你來到夢幻國度，隨著艾法芭和葛琳達的奇妙故事於11月21日登上大銀幕，為慶祝這部萬眾期待的電影上映，LUSH特別推出史上最盛大的聯名系列，包含11款令人驚豔的限定產品。此限定系列將於2024年12月中起在全台門市、LUSH App和官網販售。

▲Wicked X LUSH限定系列。（圖／品牌提供）

Wicked X LUSH 艾爾法巴身體噴霧

為與眾不同的你獻上這款充滿魅力的身體噴霧。粉紅胡椒精油的辛香率先為你帶來驚喜，隨之而來的是香柏木與香草精萃揉合的馥郁暖心香氣。出門前噴一下，釋放你的魔法魅力！

▲Wicked X LUSH 艾爾法巴身體噴霧／2,200元。（圖／品牌提供）

Wicked X LUSH 艾爾法巴飛天掃帚泡泡浴棒

艾法芭飛天掃帚泡泡棒帶你飛越奧茲國！康乃馨精萃與玫瑰揉合出舒心香氣，清新的紅橘香氣點綴其中，讓你彷彿漂浮在雲端之上，這不只是一場沐浴，更是一趟感官之旅。

▲Wicked X LUSH 艾法芭飛天掃帚泡泡浴棒／590元。（圖／品牌提供）

Wicked x LUSH 翡翠城香氛皂

揉合了肉桂與萊姆的香氣咒語，釋出柔軟蓬鬆的泡沫，讓你彷彿能夠戰勝重力，漂浮在翡翠城的天際之中。

▲Wicked X LUSH 翡翠城香氛皂／400元。（圖／品牌提供）

Wicked X LUSH 葛琳達的王冠香氛皂

使用葛琳達的王冠香氛皂，體驗葛琳達的完美變身！其中蘊含巴西橘子精油與小豆蔻，散發清新暖心的香氣清新，而檀香精油讓人感到平靜，同時滋潤肌膚。而香氛皂的粉紅珍珠光澤，展現出高貴優雅的魅力。

▲Wicked X LUSH 葛琳達的王冠香氛皂／400元。（圖／品牌提供）

電影《魔法壞女巫》聯名品牌：CROCS

Crocs卡駱馳也沒錯過這場電影聯名單品，經典克駱格採用綠色系充滿魔幻的風格，另一雙則是用人魚鞋搭配粉紅色表現出夢幻華麗感，鞋跟部分還有立體泡泡細節非常特別，聯名系列鞋款都有附6個主題Jibbitz™掛飾。

▲Crocs卡駱馳魔法壞女巫聯名 經典克駱格／2,480元、厚底克駱格 Siren 人魚／3,480元。（圖／取自品牌官網）

電影《魔法壞女巫》聯名品牌：Roots

Roots X WICKED聯名系列使用了中性調墨綠色，這款金屬LOGO印花和海狸圖案搶眼有型，採用柔軟的有機棉材質提升舒適度，中性款式無論男女皆合適，是值得收藏的限量單品。

▲Roots中性WICKED長袖上衣／2380元。（圖／取自品牌官網）

Roots 中性WICKED連帽上衣

不可或缺的潮流單品，採用毛氈布及刺繡LOGO質感滿分，連帽設計率性有型，衣服背面的滿版圖案增添驚喜與設計感。

▲Roots中性WICKED連帽上衣／4380元。（圖／取自品牌官網）

Roots 小童WICKED圓領上衣

金屬及霧面發泡印花結合電影元素圖案為造型增添亮點，寬鬆版型展現美式率性風格，是值得收藏的限量單品，黑色跟粉紅色都超級可愛。

▲Roots小童WICKED圓領上衣／2,580元、大童／2,780元。（圖／取自品牌官網）

電影《魔法壞女巫》聯名品牌：犀牛盾

手機殼品牌犀牛盾也推出了5款《魔法壞女巫》的聯名商品，由粉紅色跟綠色為主視覺，充滿魔幻感並使用簡約的線條設計，彷彿像是回到電影中深刻體會女巫的力量。

▲犀牛盾手機殼每款式各為 ／1,250元。（圖／取自品牌官網）

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