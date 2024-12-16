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番茄、紅椒都在內！營養師曝「紅色食物」能提高免疫力

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▲▼營養師曝「紅色食物」能提高免疫力 。（圖／Unsplash）

▲番茄含有豐富茄紅素，對健康有益處。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來氣溫直降，不少人都跟著掛病號，營養師高敏敏分享，有句俗話說：「番茄紅了 ，醫生的臉就綠了」，這句可說明番茄的營養價值多強大，但其實不只是番茄，許多的紅色食物都有護心、養氣、提升免疫力的功能，有哪些紅色食物呢？一起來了解。

紅色食物如番茄、紅椒、草莓等，富含多種營養成分，對健康有多方面的益處。其中，番茄含有豐富的茄紅素，這是一種強效抗氧化劑，有助於降低某些癌症和心血管疾病的風險。

紅椒則富含辣椒紅素，具有卓越的抗氧化能力，並含有辣椒素，能幫助稀釋黏液，強化肺部功能，同時富含維生素C和β-胡蘿蔔素，有助於維持心血管健康。

▲▼營養師曝「紅色食物」能提高免疫力 。（圖／Unsplash）

草莓中含有豐富的多酚類和花青素，能幫助改善眼睛疲勞、增強記憶力，保護腦部免受自由基傷害，並促進膠原蛋白增生，有助於養顏美容。

▲▼紅色食物。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

其他紅色食物像是紅蘋果、紅番薯等，含有多酚類、鉀、維生素E和C等營養成分，有助於降低血脂，保護心腦血管健康。適量攝取紅色食物，能提供豐富的抗氧化劑和維生素，有助於維持心血管健康、增強免疫力、保護視力和腦部功能。

關鍵字：

健康, 紅色食物, 營養, 心血管, 免疫力

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