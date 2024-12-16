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楊謹華愛用精品包推薦！《影后》周凡欽點　Delvaux、Polène通通上榜

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文／美人圈

在一片純愛韓劇中殺出一條血路的台劇《影后》近期在Netflix上話題度超高！當中飾演過氣女星「周凡」一角的楊謹華不僅憑藉純熟演技圈粉無數，與年下小鮮肉服務生「流氓（詹懷雲飾）」譜出的姐弟戀愛情線更讓不少粉絲直呼：「自己彷彿再看一次《敗犬女王》。」

▲楊謹華 。（圖／翻攝自IG）

▲楊謹華在《影后》飾演女明星周凡。（圖／IG@cheryllovel0ve，下同）

身為「影后」行頭當然不能輸！楊謹華私下也是粉絲們公認的精品包女王，從一包難求的愛馬仕到現在最火的Polène托特包全被她收入包櫃中。本篇也揭開楊謹華私下的御用愛包，跟著周凡的腳步買不怕出錯。

▲楊謹華 。（圖／翻攝自IG）

《影后》周凡楊謹華愛用精品包

Delvaux Brillant Mini Surpiqué

仔細瀏覽楊謹華IG，會發現Delvaux的出鏡率超高，可見她真的是真愛粉無誤！比利時皇家品牌Delvaux深受不少低調貴婦喜愛，尤其是它們家這款經典Brillant包，更是指定率No.1。楊謹華曬出的這顆Brillant Mini Surpiqué與金智媛在《淚之女王》中是同款，力挺包身結構加上招牌金屬馬蹄型搭扣，邊緣處白色縫線讓看似簡單的包變得格外出眾，當之無愧地成為成熟女性的首選。

▲楊謹華 。（圖／翻攝自IG）

▲Delvaux Brillant Mini Surpiqué，NT$242,900。（圖／IG@cheryllovel0ve、Delvaux）

Delvaux Pin Swing 

帶點溫潤奶油白色調的Pin Swing溫柔小姊姊一定要收！標誌性的弧形底部、柔和曲線，令人聯想起淺笑的嘴角，結合由巧匠手工打造的複雜鏤空設計，彰顯率性。小尺寸就很能裝，是一款實用、顏值兼具的美包。

▲楊謹華 。（圖／翻攝自IG）

▲Delvaux Pin Swing，NT$111,500。（圖／IG@cheryllovel0ve、Delvaux）

Polène CYME皺褶托特包

近期歐美博主紛紛曬出的Polène CYME皺褶托特包楊謹華早就擁有了！（姊走得很超前～）CYME皺褶托特包憑藉極簡外型加上大容量深得大包控們的心，兩側的皮革束袋可以自由選擇敞開或像花朵一樣封閉收合，實用性真的很高。特別設計的皺褶造型讓它不再只是適合上班辦公的包，即便是輕旅行、日常約會或是到特殊場合也能輕鬆駕馭。

▲楊謹華 。（圖／翻攝自IG）

▲Polène CYME皺褶托特包，約NT$16,876。（圖／Polène、IG@cheryllovel0v）

CHANEL金球化妝包

不得不讚嘆楊謹華的挑包好品味，超搶手的CHANEL經典金球化妝包也輕鬆收入囊中。融入香奈兒標誌性元素包含菱格紋圖騰、金屬皮穿鏈、雙C徽標等，翻蓋式拉鍊設計增添安全性，加上醒目的立體小金球，低調不失奢華感，難怪楊謹華愛不釋手。

▲楊謹華 。（圖／翻攝自IG）

▲CHANEL金球化妝包。（圖／IG@cheryllovel0v、CHANEL）

Hermès Kelly凱莉包

真正厲害的精品包老司機不會刻意顯擺，反而是不經意流露出自己挑包的精準眼光，楊謹華就是如此！像這一款Hermès Kelly鱷魚皮包不僅貨量超稀缺，珍稀鱷魚皮材質更是所有貴婦們的夢中情包，加上又是百搭黑金配色，在二手市場行情價居高不下，必須讚嘆楊謹華太懂投資了。

▲楊謹華 。（圖／翻攝自IG）

▲Hermès Kelly凱莉包。

Bottega Veneta Andiamo Clutch

Bottega Veneta Andiamo Clutch有別於傳統晚宴手拿包，不僅handle手柄增加隨性鬆弛感，長型輪廓辨識度滿分，配上金屬紐結扣飾點綴其中，低調奢華的最佳首選非它莫屬！

▲楊謹華 。（圖／翻攝自IG）

▲Bottega Veneta Andiamo Clutch，NT$92,000。（圖／IG@cheryllovel0v、Bottega Veneta）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 影后, 楊謹華, 精品包, Delvaux, CHANEL, 愛馬仕

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