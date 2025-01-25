韓國女生「不出錯穿搭技巧」公開！輕鬆顯瘦又顯高、氛圍感秒有

文／美人圈

怎麼穿才能跟韓國女生一樣好看？對於韓國女生來說，穿搭不只是衣服本身以及配色功力，而是「整體比例」，因此除了衣服，還需要透過髮型、鞋子來適當調整視覺比例，韓國女生更總結出以下5個簡單好上手的「不出錯穿搭」技巧，是穿搭新手都能輕易理解、做到的方法，可大幅降低出錯率，一起來看。

不出錯穿搭技巧一：「脖子」長度是顯高、顯瘦關鍵

想要顯高、顯瘦，脖子的長度很重要！除了衣領設計，另一個可在視覺上決定脖子長度的就是「頭髮」，尤其是中長髮與長髮。為維持顯瘦又顯高的好比例，韓國女生在穿高領、沒露出鎖骨的服裝時（圖右），更傾向把頭髮綁起來，像是丸子頭、高馬尾；當衣服領口較低，可露出完整的頸部線條時（圖左），就習慣將頭髮披下或是綁公主頭，透過髮絲修飾相對厚的背部、肩膀，同時又拉長脖子線條。

▲想要顯高顯瘦，脖子的長度很重要。（圖／IG@66girls，下同）

不出錯穿搭技巧二：判斷「肩膀寬度」

肩膀的寬度會大幅影響穿搭比例與效果！很多韓國女生會根據肩寬來選衣服，因為她們認為好的穿搭是上下都平衡，因此肩膀寬度與服裝、髮型的搭配很重要：

◾窄肩

窄肩的人容易顯臉大，因此適合波浪捲髮，來橫向增加份量感，平衡上下比例，也更適合寬肩線、有墊肩、衣料材質硬挺、有泡泡袖、繁瑣衣領設計與堆疊的服裝。

◾寬肩

寬肩的人則容易頭重腳輕，因此適合長直髮，拉長整個上半身線條，以及衣料材質相對柔軟、V領設計、深色、直條紋的上半身，可以弱化肩膀線條，達到修飾。

PS.窄肩定義為「臀部寬度大於肩膀寬度3公分以上」；寬肩則為「肩膀寬度大於臀圍3公分以上」。

不出錯穿搭技巧三：衣服與髮型，擇一簡單

穿搭看的是整體風格，全身都太有重點或完全沒重點，都無法為穿搭加分！加分且不出錯的搭配可以用「衣服的華麗程度」來判斷，當衣服版型或是顏色相對華麗（圖右），髮型、包包、飾品等就建議挑選簡單、小巧的即可，就能襯出整體氣質；當衣服相對簡單時（圖左），則可搭配髮飾、帽子、墨鏡、大的飾品、絲巾等，讓穿搭變得豐富有重點，整體的時髦度與穿搭感會大幅提升。

不出錯穿搭技巧四：全身不超過2個顏色，善用「亮／暗」搭配

過去我們常聽到穿搭盡量全身不超過3個顏色，但卻發現即便只有三個顏色，還是很難搭配得很好？那不妨將身上顏色降到只用2個顏色去做配色，並採用「暗暗亮」與「亮亮暗」技巧，這個技巧說的是上半身＋下半身＋外套等三個單品當中，用「兩深一淺」或「兩淺一深」去搭配（見下圖），如此一來就算不擅長配色，也能搭配得好，讓配色變得舒服、不出錯。

不出錯穿搭技巧五：善用「三角形」搭配法，出錯率大幅降低

穿搭難的地方在於不只有髮型、飾品、顏色，還需要考量到衣服的「版型」，善用版型才能隱惡揚善，創造好的比例！若還無法掌握上寬下寬卻不壓身高、上窄下窄卻不顯胖的技巧，那不妨試試最簡單的「三角形」搭配法，像是「正三角形」的上緊下寬（左圖）當穿著相對貼身的面料或版型時，就搭配寬鬆不貼腿的下半身；反之則為「倒三角形」的上寬下緊（右圖），當上半身寬鬆、寬大時，可以搭配短版或貼身的下半身，穿搭出錯率會大幅降低。

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