Canada Goose變潮了！魏河俊、Krystal演繹新Snow Goose系列亮點揭曉

記者鮑璿安/台北報導

Canada Goos迎來新任創意總監Haider Ackermann設計的首個季節性膠囊系列Snow Goose By Canada Goose,充滿了色彩美學和俐落剪裁,展現時尚與機能的嶄新結合,韓星魏河俊、Krystal鄭秀晶也上身演繹。





▲韓星魏河俊、Krystal鄭秀晶也上身演繹Snow Goose by Canada Goose。(圖/品牌提供)

在正式更名為Canada Goose前,90年代品牌曾以Snow Goose之名存在,而Haider Ackermann執掌品牌設計之後,他打造名為Snow Goose by Canada Goose的首個季節性膠囊系列,以更加俐落的剪裁方式重塑機能風格,打造出圖騰毛衣、收腰廓形夾克以及羽絨服等,貫穿全新的Snow Goose標誌,從大自然景觀獲得啟發,並融入鮮豔色彩,螢光黃、粉紅等吸人眼球的色調,創造全新的戶外時尚。Snow Goose by Canada Goose上市後也受到韓星喜愛,像是 SEVENTEEN的Hoshi權順榮,魏河俊Wi Ha Jun 、Krystal鄭秀晶及KPOP 女子團體ILLIT等名人,也分別詮釋了冬服時尚。

▲台灣上市活動中則邀請魏如昀、楊艾倫演繹。(圖/品牌提供)

▲Celestia夾克、Chinook Hybridge針織拼接外套。(圖/品牌提供)



台灣上市活動中則邀請魏如昀、楊艾倫演繹,魏如昀身穿Chinook Hybridge針織拼接外套搭配Avalon帽子,是她個人相當喜歡的穿搭,「我非常喜歡拼接元素,高機能面料加上時髦的感覺,打中我心,加上今天寒冷的天氣,穿了就不想脫下了」。她也推薦大家在滑雪的時候穿上品牌服裝,兼具保暖和便利性質。楊艾倫則演繹反光材質的Celestia夾克,如果讓他以Snow Goose系列單品再創造出一個全新的Look,他想嘗試舒適的GORPCORE風格,融入個人很喜愛的Ivy Style和Vintage元素,混搭出心裡想像的末世氛圍造型。





▲VERDY MARKET微風信義期間限定快閃店 。(圖/品牌提供)





▲KENZO VERDY MARKET 白色LOGO壓縮短袖上衣。(圖/品牌提供)





▲KENZO VERDY MARKET黑色虎躍刺繡針織上衣,NT$29,800 。(圖/品牌提供)





▲KENZO VERDY MARKET墨綠色WINKY小托特包,NT$12,300 。(圖/品牌提供)

同時,KENZO聯手日本知名平面藝術家VERDY推出全新聯名系列,特別打造VERDY MARKET微風信義期間限定快閃店相信許多人對於VERDY並不陌生,他是潮牌Girls Don’t Cry幕後推手,鮮活的色彩和玩味設計,受到滑板、嘻哈和漫畫等多重潮流元素的薰陶和影響。KENZO自藝術總監NIGO加入之後,不斷開拓潮流視野,本次運用VERDY標誌性的手繪風格,結合KENZO的經典圖案打造三個全新角色,包含老虎Winky the Tiger、海棠花Deezy the flower以及大象Bimpy the Elephant,將可愛的插畫模樣貫穿到聯名服飾中。

▲老虎WINKY更化身為巨型裝置呈現在微風信義時尚大道,成為熱門打卡地標 。(圖/品牌提供)