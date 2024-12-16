Canada Goose變潮了！魏河俊、Krystal演繹新Snow Goose系列亮點揭曉

記者鮑璿安／台北報導

Canada Goos迎來新任創意總監Haider Ackermann設計的首個季節性膠囊系列Snow Goose By Canada Goose，充滿了色彩美學和俐落剪裁，展現時尚與機能的嶄新結合，韓星魏河俊、Krystal鄭秀晶也上身演繹。





▲韓星魏河俊、Krystal鄭秀晶也上身演繹Snow Goose by Canada Goose。（圖／品牌提供）

在正式更名為Canada Goose前，90年代品牌曾以Snow Goose之名存在，而Haider Ackermann執掌品牌設計之後，他打造名為Snow Goose by Canada Goose的首個季節性膠囊系列，以更加俐落的剪裁方式重塑機能風格，打造出圖騰毛衣、收腰廓形夾克以及羽絨服等，貫穿全新的Snow Goose標誌，從大自然景觀獲得啟發，並融入鮮豔色彩，螢光黃、粉紅等吸人眼球的色調，創造全新的戶外時尚。Snow Goose by Canada Goose上市後也受到韓星喜愛，像是 SEVENTEEN的Hoshi權順榮，魏河俊Wi Ha Jun 、Krystal鄭秀晶及KPOP 女子團體ILLIT等名人，也分別詮釋了冬服時尚。

▲台灣上市活動中則邀請魏如昀、楊艾倫演繹。（圖／品牌提供）

▲Celestia夾克、Chinook Hybridge針織拼接外套。（圖／品牌提供）



台灣上市活動中則邀請魏如昀、楊艾倫演繹，魏如昀身穿Chinook Hybridge針織拼接外套搭配Avalon帽子，是她個人相當喜歡的穿搭，「我非常喜歡拼接元素，高機能面料加上時髦的感覺，打中我心，加上今天寒冷的天氣，穿了就不想脫下了」。她也推薦大家在滑雪的時候穿上品牌服裝，兼具保暖和便利性質。楊艾倫則演繹反光材質的Celestia夾克，如果讓他以Snow Goose系列單品再創造出一個全新的Look，他想嘗試舒適的GORPCORE風格，融入個人很喜愛的Ivy Style和Vintage元素，混搭出心裡想像的末世氛圍造型。





▲VERDY MARKET微風信義期間限定快閃店 。（圖／品牌提供）





▲KENZO VERDY MARKET 白色LOGO壓縮短袖上衣。（圖／品牌提供）





▲KENZO VERDY MARKET黑色虎躍刺繡針織上衣，NT$29,800 。（圖／品牌提供）





▲KENZO VERDY MARKET墨綠色WINKY小托特包，NT$12,300 。（圖／品牌提供）

同時，KENZO聯手日本知名平面藝術家VERDY推出全新聯名系列，特別打造VERDY MARKET微風信義期間限定快閃店相信許多人對於VERDY並不陌生，他是潮牌Girls Don’t Cry幕後推手，鮮活的色彩和玩味設計，受到滑板、嘻哈和漫畫等多重潮流元素的薰陶和影響。KENZO自藝術總監NIGO加入之後，不斷開拓潮流視野，本次運用VERDY標誌性的手繪風格，結合KENZO的經典圖案打造三個全新角色，包含老虎Winky the Tiger、海棠花Deezy the flower以及大象Bimpy the Elephant，將可愛的插畫模樣貫穿到聯名服飾中。

▲老虎WINKY更化身為巨型裝置呈現在微風信義時尚大道，成為熱門打卡地標 。（圖／品牌提供）