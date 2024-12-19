太妍回歸成長臉髮型最佳範本！5款「小臉髮型」推薦　帶捲度仙氣爆棚

文／美人圈

「韓國精靈王」、「信聽太」太妍在11／18帶著新專輯回歸啦！太妍回歸期間，也陸續在個人IG曝光此次專輯《letter to myself》相關造型與音樂MV，專輯形象照和歌曲MV的妝造，依舊讓大票粉絲直呼太美、討論度爆表！

以太妍釋出的影片與照片來看，對比過去大玩髮色的造型，這次回歸深色長髮，並透過瀏海做變化，再度成為長臉的髮型最佳範本！如下面這款，雖然太陽穴兩側的瀏海線條較為厚重，普遍來說並不友善長臉，但若搭配上相對輕盈的中長髮長度、些微的大捲及不規則眉上瀏海，反而讓原本的長臉變短、變小，更為精緻。

▲太妍回歸髮型。（圖／IG@taeyeon_ss，下同）

太妍此次曝光的另個長髮造型，則是氣場大開的黑長直髮搭配漫畫瀏海，一般而言，長臉需避諱過直的直髮線條，但太妍這款瀏海長度恰到好處，落在眼皮的位置，透過將額頭覆蓋的方式，大幅度縮短臉的長度，臉蛋就變得如洋娃娃般精緻小巧。

太妍的臉型偏長，但透過不同髮型的技巧與打理，讓她的臉型變得更加精緻小巧又減齡！而「長臉」的小臉髮型重點有：

1.由於長臉的臉部線條是「直的」，比起直髮，更推薦帶有捲度的造型，透過非直線的髮型線條打破臉型的「直線條」，且捲度可橫向增加寬度，整體臉型比例會更平衡。

2.瀏海的小臉效果超強！最百搭、最好駕馭的瀏海長度需落在「眼皮」，會有縮短長臉的效果。瀏海長度最長不超過顴骨，過長會拉長臉型。

3.長臉一般相對給人成熟的形象，因此「短髮」會比長髮更顯年輕。

根據以上長臉的小臉髮型重點，想跟太妍同款髮型卻又覺得上面幾款不好駕馭？以下盤點太妍多款「長臉」髮型範本，短髮、中短髮、中長髮、長髮通通有！

長臉小臉髮型推薦範本：低層次下巴短髮

前面提過，對於長臉來說，短髮比長髮更好！尤其當短髮長度落在「下巴」或「比下巴短一點點」是最能修飾臉型的，太妍這款整體短髮的層次很低、整體造型感較沒那麼強，而且在髮尾增加上揚捲度，也因此更好駕馭、更不挑人，溫柔又減齡。

長臉小臉髮型推薦範本：及肩中短髮

喜歡中短髮的人，則首推太妍這款！透過捲度與層次，將左右的寬度增加，讓整體臉型變得更平衡小巧，最重要的是為髮型增添捲度，尤其瀏海燙一點點捲度，且長度落在眼皮，就能最大程度縮短臉長，將瀏海撥開旁分或蓋住額頭都好看，俐落中又帶有捲髮自帶的甜美感，是不浮誇好駕馭的及肩中短髮髮型。

長臉小臉髮型推薦範本：甜美中長髮

這款中長髮同時滿足「中長髮＋不要高層次」的需求，雖然近期相當流行高層次髮型，不過高層次髮型會使整體髮型變得相對「薄」、造型感強，屬於相對需要花時間整理與搭配的髮型，而太妍這款甜美中長髮，整體層次不會過高、過薄，旁分瀏海長度落在顴骨，將捲度集中在髮中與髮尾，有效增加臉頰兩側的空間，讓長臉偏瘦、偏窄的兩頰變得飽滿，看起來不再過瘦，反而減齡可愛又甜美。

長臉小臉髮型推薦範本：泡麵捲、羊毛捲長髮

長臉當然也可以留長髮，前面雖然提過，對於長臉來說，短髮優於長髮，但若想留長髮當然也可以。首推透過捲度較小、較立體的「泡麵捲」或「羊毛捲」來增加整體橫向份量感，達到臉型的平衡，不論整個放下來或綁起來，都超級好看，仙女感爆棚！

長臉小臉髮型推薦範本：隨性波浪捲

偏愛中、大捲度的隨性波浪捲？那就需要「瀏海」來做搭配。無論是太妍下圖左這款可旁分、可中分的長瀏海，將瀏海長度控制在眼皮左右，並透過燙捲，橫向增加線條，就能讓整個臉型更平衡、不怕被拉長；另一款則推薦帶有空氣感、可稍微看到額頭的漫畫齊瀏海，同樣長度須落在眼皮的位置，就能讓臉型變得小巧精緻。

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