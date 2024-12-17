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IVE隊長安俞真露長腿美照曝光！Fendi法棍包「1+1疊搭」示範冬日穿搭

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記者鮑璿安／台北報導

南韓女團IVE隊長安俞真擁有精緻臉蛋和出眾的唱跳實力，她身兼FENDI 形象大使身份，日前出席首爾新時代百貨時代廣場店開幕活動，為大家示範了甜美時髦的冬日造型，美照曝光同樣掀起粉絲熱議。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲安俞真身穿 FENDI 2024 冬季假日系列的米色羊毛外套和裙裝 。（圖／品牌提供）

安俞真身穿 FENDI 2024 冬季假日系列的米色羊毛外套和裙裝，當中壓印品牌標誌性的FF Logo，運用柔和色系襯托她清新氣質，而她腳踩滑雪短靴，搭配一雙長襪，打造出姣好的比例。安俞真手中的包款也十分勸敗，她以香檳金色亮片 Baguette Mini 包款搭配金色 So Sweet Charm 的 Nano Baguette，如糖果的可愛造型，一大一小形成完美搭配，十分吸睛。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI最新發布2024冬季度假系列 。（圖／品牌提供）

FENDI 2024 冬季假日系列展示了與蘇格蘭 Prickly Thistle 合作製作具有品牌代表色的 FENDI Tartan 格子呢布料。在這一季的設計中還能見到靈感來自速食主題的 Fendilicious 系列。而季節性配色的 Peekaboo Soft Bag 包款也是矚目焦點。

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋。（圖／品牌提供）

年末時刻少不了「Holiday」系列的專屬儀式感，今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋，以她優雅個性的形象和Miu Miu達成完美呼應。2024 Miu Miu Holiday涵蓋鞋款、配件包款以及服飾等，驚喜曝光了與New Balance聯名530 SL皮革裸跟鞋，有別於過去運動鞋款式，運用漸層仿舊的手法打造出穆勒鞋概念，變得更加休閒日常。而經典包款 Arcadie、Aventure、Penny與 Wander 包款搭配搶眼的吊飾。托特包IVY換上了閃亮的網狀墜飾，盡顯華麗無比；採用柔軟皮革的Joie水餃包，擁有可愛的廓形，相信也吸引不少人的視線。

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲ （依序）Miu Miu Aventure、matelassé 肩背包、New Balance聯名530 SL皮革裸跟鞋。（圖／品牌提供）

關鍵字：

IVE, 安俞真, FENDI, 冬季時尚, 包款

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