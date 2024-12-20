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3個現在韓妞最愛的圍巾品牌！張員瑛千金風、Karina同款寒流來快收

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

冬季的冷冽襲來，蓬鬆柔軟的圍巾來一條！本篇為大家推薦三個韓國女生現正熱愛中的圍巾品牌！

冷冷的冬天，沒有一條柔軟親膚又好看的圍巾說不過去吧？趁著冷氣團即將來襲，本篇為大家介紹三個韓國品牌的圍巾，不僅有韓星同款，也是韓妞們目前愛用中的款式。

韓國圍巾品牌推薦

1.Rolarola

如果要說千金這個字能現實化，那就會是張員瑛的樣子吧！而她代言的韓國品牌「Rolarola」也是以甜美的千金風格為主的品牌，在冬季系列中，柔和又繽紛的圍巾色系搭配上蕾絲布標點綴，圍上身就是十足的千金夢幻氛圍，售價韓幣4萬9千元，折合台幣千元初就能入手。

2. CATEGORY 9

aespa隊長「人間AI」Karina在11月底韓國降下初雪時趕上了雪地穿搭的打卡熱潮，帶著圓框眼鏡梳著丸子頭的Karina，在深藍色的大衣上疊搭了克萊因藍的圍巾，原來是來自韓國品牌CATEGORY 9的冬季新品粗流蘇圍巾，同樣也有多色可選，搭配上綠色的品牌布標，搶眼的對比色讓圍巾更顯特別！

3. FALLETT

韓國品牌「FALLETT」可以說是今年竄紅的品牌之一，之前推出的黑粉配色球衣席捲韓國女生穿搭照，到了冬天再次推出的圍巾，搭配上麻花流蘇以及粗流蘇的兩款設計，搭配上長達2.5公尺的圍巾長度，圍上脖子就能營造綿軟又有份量感的蓬鬆造型，原價4萬3千元韓幣，也是千元初就能入手的親民價。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 8種圍巾打法！跟著韓團女星Karina、張員瑛、娜璉Nayeon抗低溫打造秋冬時尚

● The North Face經典羽絨服30週年！四公尺高小黃人必打卡、新款羽絨外套推薦

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 圍巾

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