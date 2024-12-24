台北東區微醺味蕾探險！金曲歌后孫盛希打造餐酒館　5大亮點太誘人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

想像一下，在莫蘭迪色調的低調奢華中，品嚐一口融合全球風味的精緻佳餚，手中端著以音樂為靈感的創意調酒，窗外是仁愛圓環的繁華夜景。

這就是「緩緩 FABULA」，一間低調又充滿驚喜的台北餐酒館，等著你來挖掘的寶藏餐酒館。

緩緩 FABULA亮點1｜金曲歌后與創意主廚的完美碰撞



「緩緩 FABULA」不僅是餐廳，更是金曲歌后孫盛希和主理人Tony共同打造的夢想實驗場。希希親自參與設計，從裝潢到社群行銷，全力注入她對藝術與美學的堅持；Tony則專注菜單創新與營運細節，兩人攜手打造出一間滿足味蕾與靈魂的場所。

緩緩 FABULA亮點2｜四季菜單味蕾的環遊世界



餐廳的無國界料理由頂級廚師團隊設計，菜單隨著春夏秋冬更迭，每道料理都像一張前往世界各地的機票，今年最新的秋冬菜單帶來「進補」風潮，每道菜不僅是一場味蕾旅行，更是一場對傳統與創新的對話。

● 十天熟成鴨胸：外脆內嫩，完美鎖住肉汁，吃起來就像冬天的一場暖心擁抱。

● 慢燉貴妃小羊腿：靈感來自羊肉爐，搭配自製藥膳醬汁，結合細膩與創意。

● 澄清熟成牛肉湯細麵：台南牛肉湯的進階版，熟成的肉香完美提升經典味道。

緩緩 FABULA亮點3｜音樂調酒喝出好旋律



最特別的是酒單來自孫盛希的音樂靈感！像是調酒夢遊酸甜中帶點微苦，仿佛在味道中探索自我；還有「Hate U MORE」，用波本威士忌結合大蒜香氣，意外地和諧，宛如歌曲中愛恨交織的情感。喝下這些調酒，彷彿在品味她的音樂故事。

緩緩 FABULA亮點4｜日光下午酒吧微醺更愜意



這裡的「日光下午酒吧」是你的偷閒天堂！周一到周五下午2點到5點，有期間限定的Happy Hour優惠，不管是《兔子森林》帶來的雨後土壤氣息，還是《早安！清晨》的清新果香，搭配爵士音樂，讓人瞬間進入放鬆狀態。

緩緩 FABULA亮點5｜聖誕跨年聚會首選



今年的聖誕跨年，還沒決定去哪裡慶祝嗎？「緩緩 FABULA」就是答案！和三五好友來場華麗的味覺派對，從開胃的「干貝塔塔」到主菜的「風乾熟成薩索雞」，每一口都像一個節日的禮物，讓你在佳節時光充滿幸福感。

緩緩FABULA｜營業資訊

地址：台北市大安區仁愛路四段71巷8號

營業時間：星期一至五14：00～17：00；18：00～00：00／星期六、日18：00～00：00

電話：02-2711-0906

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