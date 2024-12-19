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冬至吃湯圓好應景！消化功能差、老人小孩需謹慎

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

21日就是冬至，吃湯圓更是傳統習俗，象徵團圓與幸福；然而，湯圓高糖高熱量，並非人人適合，以下列出5個禁忌，喜歡吃也要注意健康，才能吃得應景又幸福。

冬至,湯圓,健康。（圖／達志示意圖）

1.不易消化避免過量

湯圓多以糯米製成，人類腸胃不易消化，且餡料多為糖類或高脂肪成分，建議每次食用大約3到5顆左右的湯圓，越大顆最好量越少，避免加重消化道負擔，同時降低攝取過多熱量。

2.糖尿病患者需謹慎

冬至吃湯圓很多人喜歡裡面包餡，像是：芝麻、花生或是紅豆，亦或是加入花生湯、紅豆湯裡面，導致糖分高，容易促使血糖快速升高，建議少量攝取，或是選擇無糖、低糖版本。

冬至,湯圓,健康。（圖／達志示意圖）

3.消化功能不良者宜少食

糯米不易消化，容易引起胃脹氣、消化不良，特別是老人、兒童或胃腸功能較弱的人群，不要一次吞嚥太大顆的湯圓也是重點，少量攝取，並細嚼慢嚥。

4.肥胖及體質過品者應注意

湯圓熱量高，尤其是炸湯圓或芝麻、花生餡的湯圓，根本是熱量炸彈，盡量避免油炸，選擇清湯煮的版本，還有對於各類型食材會過敏的人，也應該查看成分表，避免選擇含有過敏原的湯圓。

5.適量運動更好

食用湯圓後，大約1到2個小時之後，可以進行輕微運動，有助於消化與避免血糖波動。

關鍵字：

冬至, 湯圓, 健康

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