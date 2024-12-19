高奢珠寶融入生活！Van Cleef ＆ Arpels花園香氛蠟燭點亮精緻日常

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

高奢精品不只是包包、鑽石、手錶等，通常那些只是代表它們最厲害的強項，比起單一經典產品，更強調的是精緻質感的生活，因此不少品牌都會發展出各類不同領域的產品，比如：家飾、香氛、餐瓷等等，讓人透過喜歡該品牌理念的人，可以將設計延續到日常，最近就有不少珠寶品牌發表全新的香氛產品，質感完全不輸香氛起家的品牌，值得收藏。

＃Van Cleef & Arpels梵克雅寶 珠寶花園香薰蠟燭禮盒，售價4100元

梵克雅寶的四葉幸運草珠寶，是不少女性心中的夢幻逸品，經典多樣又好搭配，其品牌之前就有很完整的香水系列，最近秋冬再度推出香氛蠟燭禮盒，3顆70g蠟燭組成的雪白色禮盒，蘊含三種不同香氣的作品：冬日含羞草、無花果倒影、仲夏夜森林，透過不同的香材層次歌頌自然之美，優雅的氣息閉眼挑都不會出錯，白瓷蠟燭瓶身更設計絕美花卉，用完都做收納小杯也時尚。

＃BVLGARI ALLEGRA Art of Living生活藝術系列，250g、售價5925元

將義大利浪漫生活的美感以及BVLGARI ALLEGRA淡香精系列對情感與個性的詮釋，延續到生活的每一個細節，體現精緻人生的展現，發表三支不同香型的香氛蠟燭，包括：無盡熱吻香薰蠟燭、花漾戀曲香薰蠟燭、璀璨驕陽香薰蠟燭，其中，花漾戀曲香薰蠟燭運用酸甜多汁的覆盆莓包覆玫瑰的夢幻柔美，展現出明亮又充滿愛意的協奏曲，就像是義大利女性自信、灑脫的誘人魅力。

＃LOEWE 晚香玉香味質感蠟燭，售價4,800元

不僅在時尚領域大展創意，LOEWE也很懂得將自然詮釋出與眾不同的高級質感，在2024年居家香氛系列就迎來全新蛻變，講求「Textura」的展現，意即結合視覺與觸覺的細膩感知，將手工製作的陶罐先覆上一層米白色底釉，再由工匠塗抹上磨砂質感的釉料，讓米色底釉呈現出細緻的斑點以及紋理，並且隱約透出更深沉的陶土色澤，並選用天然蠟質搭配純潔珍稀的晚香玉花香，白色的蠟質花朵呼應蠟燭罐身的潔白純淨。