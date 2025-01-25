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柑橘調是「招財香氣」！隨身噴、家裡放　蛇年大推這幾款

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

柑橘調香氣讓人聯想到橘子、甜橙等金黃色的水果，加上由提振精神、帶來明亮感的氛圍，因此常被人稱做是「招財香氣」，想要在年節期間，讓自己蛇年順遂發大財，不妨可以選用柑橘調單品噴在身上、放進家裡或辦公室，增進財運。

sisley 暮之露香水禮盒，售價4300元

sisley,Bvlgari,SLLIG,香氛,柑橘,招財香氣,香水。（圖／品牌提供）

sisley不僅在保養界享譽盛名，香水也很厲害，暮之露香水更一直都是創辦人夫人伊莎貝爾多納諾（Isabelle d’Ornano）的私人珍藏，靈感源自於她兒時的記憶，黃昏時分漫步在西班牙安達盧希雅花園，紫丁香氣息瀰漫空中的景致，因此，暮之露香水利用前段柑橘與中段花香，引領出溫暖圍繞的優雅香調，後味則是以沉穩的琥珀調，讓記憶更顯鮮明。

Bvlgari 璀璨驕陽香薰蠟燭，售價5925元

sisley,Bvlgari,SLLIG,香氛,柑橘,招財香氣,香水。（圖／品牌提供）

Bvlgari的高級香氛系列，不只是有香水，更在2024年末將精緻生活藝術延續進居室空間，推出ALLEGRA Art of Living生活藝術系列，其中，璀璨驕陽香薰蠟燭注入了地中海的活力，透過義大利柑橘中的極品「佛手柑」呈現出鮮明多汁的香調是，橙花氣息搭配則讓整體香調更加溫柔，彷彿悠遊在無止盡的羅馬假期中。

SLLIG 疊香補充蠟，售價880元

sisley,Bvlgari,SLLIG,香氛,柑橘,招財香氣,香水。（圖／品牌提供）

台灣設計師香氛品牌SLLIG以質感的單品廣受喜愛，有鑒於不少人對於燃燒完的蠟燭，難以處理的空杯問題，推出全新的疊香補充蠟，3X3的小方塊設計，可以直接直接使用，或是加進原本的香氛蠟燭之中，打造出專屬自己的居家疊香儀式，多達8種香味可以選擇，其中，暖癒更以法國佛手柑、義大利檸檬、粉紅葡萄柚的前味，帶來溫馨感受。

►2025年美食調香氛崛起！3大關鍵引領全新香水趨勢

►冬日居家香氛推薦：10%高精油更天然、杏仁奶甜味好療癒

關鍵字：

sisley, Bvlgari, SLLIG, 香氛, 柑橘, 招財香氣, 香水

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