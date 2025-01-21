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冬日居家香氛推薦：10%高精油更天然、杏仁奶甜味好療癒

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

香氛蠟燭是很多人都會使用的居家小物，淡雅氣息在點燃瞬間，立刻增添品味，儀式感滿點，以下就盤點三大香氛蠟燭使用小技巧，讓氣味更好更持久。

Urban Apothecary,Diptyque,香氛,香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

Tips 1：定期修剪燭芯

大約0.5公分的燭芯長度會是最好燃燒的狀態，太長導致燒得太快，甚至出現黑煙，讓人感受不好的氣味，緩慢又均勻的燃燒，才是最佳使用香氛蠟燭的方式。

Tips 2：熄滅時用燈罩更好

很多人在用香氛蠟燭的時候，都會用吹的熄滅燭火，但這樣很容易出現黑煙，讓原本的好氣味被燒焦的味道掩蓋，建議可以使用專屬的熄燭器具，讓味道不易飄散，又可以完美的滅掉燭火。

蠟燭。（圖／記者李薇攝）

Tips 3：每一次使用都燒平

想要避免蠟燭出現不均勻的形狀，建議每次使用都至少1到2小時起跳，讓蠟燭的表面燒勻、融化成液態之後，再熄滅，確保每一次使用都能像新的蠟燭一樣，減少凹凸不平出現。

【推薦單品】

＃Urban Apothecary 經典系列香氛蠟燭，300g、售價1890元

Urban Apothecary,Diptyque,香氛,香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

來自英國的頂級香氛Urban Apothecary擁有質感的氣息，是很多重視居家品質的人首選，比起一般市面上的香氛蠟燭，採用10%較高精油濃度製作，因此散發出來的香氣呈現出極致天然優雅，11款不同的味道運用純棉燭芯全手工灌製，連小細節都專注。

＃Diptyque 杏仁香氛蠟燭，190g、售價2300元

Urban Apothecary,Diptyque,香氛,香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

法國每年一月前後，家家戶戶都會準備傳統食物國王餅（galette des rois），裡面藏有「小瓷偶」，若是吃到的人，代表一整年都會非常幸運，大家會為他戴上紙皇冠，並接受所有人的祝福，以此為靈感，Diptyque將國王派經典的千層酥加上杏仁奶油內餡為靈感，推出全新的杏仁香氛蠟燭，綿密香甜的果仁氣息，點燃瞬間讓人感受到幸福感。

關鍵字：

Urban Apothecary, Diptyque, 香氛, 香氛蠟燭

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