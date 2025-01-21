冬日居家香氛推薦：10%高精油更天然、杏仁奶甜味好療癒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

香氛蠟燭是很多人都會使用的居家小物，淡雅氣息在點燃瞬間，立刻增添品味，儀式感滿點，以下就盤點三大香氛蠟燭使用小技巧，讓氣味更好更持久。

Tips 1：定期修剪燭芯

大約0.5公分的燭芯長度會是最好燃燒的狀態，太長導致燒得太快，甚至出現黑煙，讓人感受不好的氣味，緩慢又均勻的燃燒，才是最佳使用香氛蠟燭的方式。

Tips 2：熄滅時用燈罩更好

很多人在用香氛蠟燭的時候，都會用吹的熄滅燭火，但這樣很容易出現黑煙，讓原本的好氣味被燒焦的味道掩蓋，建議可以使用專屬的熄燭器具，讓味道不易飄散，又可以完美的滅掉燭火。

Tips 3：每一次使用都燒平

想要避免蠟燭出現不均勻的形狀，建議每次使用都至少1到2小時起跳，讓蠟燭的表面燒勻、融化成液態之後，再熄滅，確保每一次使用都能像新的蠟燭一樣，減少凹凸不平出現。

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