金秀賢驚喜升格Prada品牌大使！穿黑西裝養眼帥照曝光　

記者鮑璿安 ／台北報導

金秀賢因演出《來自星星的你》、《淚之女王》等劇成為大勢男星，如今連PRADA也看中他的更人氣，宣佈金秀賢為最新品牌大使，並曝光了新的形象照，身穿黑色西裝的他簡直魅力破表，讓人迫不及待看到雙方更多精彩合作。

▲PRADA在官方社群上驚喜宣佈金秀賢為最新品牌大使 。（圖／品牌提供）

PRADA在官方社群上驚喜宣佈金秀賢為最新品牌大使，這突如其來的官宣立刻掀起討論，因為金秀賢過去未曾出席過品牌大秀或是公開活動，因此雙方合作屬於意料之外。而他在最新拍攝中，穿著極簡剪裁的緞面西裝外套，搭配上標誌性的三角徽標高領上衣，舉手投足散發紳士氣息，男神比例完全藏不住。粉絲們也可以期待他出席2025年的米蘭時裝周，說不定也會與品牌大使邊佑錫、aespa隊長Karina有同框機會。





▲Valentino范倫鐵諾正式宣佈韓星潤娥(Lim Yoona) 成為品牌代言人 。（圖／品牌提供）



日前Valentino范倫鐵諾正式宣佈韓星潤娥(Lim Yoona) 成為品牌代言人，雙方合作其實早就埋下線索，今年9月潤娥出席於巴黎舉行的Valentino 2025 春夏 Pavillon des Folies 系列時裝秀，這也是創意總監 Alessandro Michele 執掌後的首場大秀。當時她頭戴復古特色的頭巾現身，以印花裙裝和珍珠項鏈疊搭出搶眼格調，吸睛造型讓人耳目一新。