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小宅當道OSIM推複合型「按摩椅沙發」　還有隱藏邊桌好貼心

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▲OSIM沙發天后。（圖／品牌提供）

▲因應小宅、個人化趨勢，OSIM推出可擴充且省最多居家空間的沙發天后按摩椅。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著房價高小宅當道，居住空間越來越小的趨勢，按摩椅品牌OSIM近期在台發表結合沙發、按摩椅的新產品「沙發天后」，以因應家電與家居商品多元應用的趨勢，以往在購買按摩椅時最大的痛點，就是家中空間小不夠放，沙發天后不僅主打多功能，更採取「零牆距」設計，且有單人、雙人至三人座能靈活進行搭配組合，售價89,800元起。

▲OSIM沙發天后。（圖／品牌提供）

現代人工作課業壓力大，按摩椅成居家選項，但隨著居住空間越來越小，也成為選擇的考量重點，近年許多業者因應市場趨勢推出小型、可收納的按摩椅，單價也隨之降低，新加坡按摩椅品牌OSIM今年則推出按摩椅沙發，直接取代客廳中佔地最大的家具，且大尺寸的設計也能提供更完整的按摩功能，客單直接拉高至8萬元以上。

▲OSIM沙發天后。（圖／品牌提供）

▲OSIM沙發天后。（圖／品牌提供）

「OSIM沙發天后」針對空間採取可自由擴充的專利組件，讓消費者能根據自家大小，採買單人座、雙人座自由進行組合，要是空間允許，直接拼至8人座都沒問題，並採零牆距設計，使用時椅身會往前移動以達到往後傾斜的角度，還有附帶的功能邊桌，椅座支援NFC功能還設計有Type C插槽，將空間利用至極致。

▲OSIM沙發天后。（圖／品牌提供）

按摩功能則導入自家「AI養身科技」，透過PPG科技測量使用者心率與呼吸頻率，再經醫學數據分析出「壓力指數」，根據壓力值提供客製化按摩程式，還可藉由特定App追蹤壓力狀況，方便進行健康管理，並有模擬專業按摩師手指張合技巧的V手按摩科技，結合720度按摩球可貼合身體曲線滾動全背按摩可選擇揉捏、捶打、推拿等；臀部雙重速度振動按摩可促進血液循環，連小腿也提供深層揉捏，從頭到腳都能照顧到。

▲OSIM沙發天后。（圖／品牌提供）▲OSIM沙發天后。（圖／品牌提供）

LG去年推出PuriCare AeroFurniture新淨几，將家電與家具融合引發話題。今年再攜手荷蘭生活風格品牌Moooi，推出限量聯名系列打造獨特性，鎖定著種生活美學的消費者與該品牌愛好者，為居家空間注入全新活力。  

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列。（圖／品牌提供）

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列，（左）羅馬黃「失落動物的追憶烏鴉園」，呈現斑馬與各式珍奇動物的奇異樂園；（右）雪梨白「失落動物的追憶」以優雅的老虎與花草昆蟲的和諧結合。（圖／品牌提供）

Moooi為荷蘭語「美麗」之意，被譽為設計鬼才的品牌創辦人Marcel Wanders，以大膽前衛的設計風格聞名於世，其作品常常打破傳統的設計框架，以豐富的色彩、獨特的材質和充滿趣味的造型，營造出獨一無二的視覺感。

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列。（圖／品牌提供）

▲倫敦紅機身面板上繪有「七星瓢蟲」，描繪出瓢蟲與花卉交織的繽紛世界。

以空氣清淨機變身藝術品的概念，Moooi為新淨几設計了三款獨特圖騰，分別是「失落動物的追憶」、「七星瓢蟲」和「失落動物的追憶烏鴉園」，將斑馬、老虎、瓢蟲等動物與花卉元素巧妙結合，呈現出充滿生命力的視覺效果。  

除空氣淨化功能外，新淨几還支援無線充電、情境氣氛燈等，採用簡約設計的線條，搭配不同顏色的面板，能輕鬆呈現使用者的自我品味，LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列目前在北歐櫥窗獨家販售，售價19,900元

關鍵字：

沙發天后, OSIM, 按摩椅, 家居商品, 現代家居

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