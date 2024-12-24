年末奢寵自己的精品香水推薦！梵克雅寶、Chloé　CREED英國皇室也愛

▲年末奢寵自己的精品香水推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

又到了年末送禮、聚餐的季節，除了暫時拋開忙碌的工作外，也該替自己準備一份暖心的禮物，比如香水就是一個很棒的選擇，既能替自己帶來療癒感又能代表個人風格，這篇就來推薦多款精品香水，一定能找到最適合自己的款式。

送給自己的香水推薦：Sisley Eau du Soir暮之露香水

充滿琥珀柑橘花香，利用前段柑橘與中段花香，引領出溫暖圍繞的優雅香調，襯托出成熟、性感的經典香氣。後味則是以沉穩、回味無窮的琥珀調讓人難以忘懷。蘊含豐富多層次的香氛，逐漸散發微妙感受，在柑橘調的清新、花香調與柑苔調的感性、琥珀調與麝香的濃郁之間，營造完美的對比與平衡。

▲Sisley Eau du Soir暮之露香水禮盒（暮之露香水30ml + 暮之露香體乳50ml）／4,300元。（圖／品牌提供）



送給自己的香水推薦：CREED Royal Mayfair溫莎的玫瑰．Royal

深受皇室喜愛的CREED讓維多利亞女王也贈發皇室認證狀。這次全新香水復刻經典創作Royal Mayfair 溫莎的玫瑰．Royal，以香檸檬與橙代替原本的琴酒、萊姆香調，展現更為明亮活潑的氛圍，並添加晚香玉，打造富有層次浪漫花香中調，最後保留雪松沉穩的尾韻氣息，高雅的花香木質調香水，在不同高貴又溫暖的香材相互揉合之下，帶來如貴族般典雅又不失活力的香氣。

▲CREED Royal Mayfair溫莎的玫瑰．Royal 100ml ／13,800元。（圖／品牌提供）



送給自己的香水推薦：Van Cleef & Arpels 梵克雅寶 沙漠香薰木淡香精

頂級珠寶品牌梵克雅寶自推出香氛系列後以優雅的姿態深受喜愛，今年推出全新香氛沙漠香薰木（Encens Précieux），以沙漠的炙熱氣息為靈感打造獨特的木質琥珀調淡香精，展現乳香的無盡魅力。外包裝採用品牌專屬色調設計，搭配浮雕壓紋，體現了品牌對每一處細節的極致追求。

▲梵克雅寶 沙漠香薰木淡香精75ml ／6,950元。（圖／品牌提供）



送給自己的香水推薦：嬌蘭 藝術沙龍 白日旖夢淡香精

藝術沙龍高訂香氛系列最新力作由嬌蘭香水創作總監兼調香師Delphine Jelk所調配，這款極致甜美的白日旖夢淡香精是獻給迷人果香調的頌歌，水果的圓潤與皮革充滿活力的深沉厚實形成鮮明對比，創造出一種強烈而令人愛不釋手的歡愉。

▲嬌蘭 藝術沙龍 白日旖夢淡香精100ml ／13,600元。（圖／品牌提供）



送給自己的香水推薦：NISHANE馜香 The X Collection香精限定系列

來自土耳其伊斯坦堡唯一的頂級香水品牌「NISHANE馜香」，透過香氣將詩篇文學的浪漫語言盡收瓶中，成就最饒富情調的小眾香水。為歡慶十周年，The X Collection香精限定系列攜手眾多頂級調香師合作，特別推薦最暢銷的龍之道X（烏龍茶香）、阿尼X（柑橘香）。

▲NISHANE馜香 The X Collection香精限定系列50ml／8,080元。（圖／品牌提供）



送給自己的香水推薦：Chloé 玫瑰晨語淡香精

將雅緻玫瑰與豐富且柔和的木材同時演譯，全新詮釋Chloé的經典玫瑰，香氣細膩、奢華、感性，延伸無限香氣。這款香水表達花朵的每一個面向，彷彿香氣在一天裡，捕捉到三個不同時刻香氣：綠意盎然的清晨新鮮玫瑰、豐富深邃的正午盛放玫瑰、餘韻繚繞的夜晚蜜糖玫瑰。

▲Chloé 玫瑰晨語淡香精30ml／3,700元。（圖／品牌提供）



送給自己的香水推薦：Moncer CIEL D’HIVER冬日橙香木淡香精

這款香氛讓人想起寧靜冬日午後山脈的清新景緻，當陽光照射在山脈頂峰時，湛藍的天空與皚皚的雪面相互輝映，呼吸之間感受純淨清涼的雪山氣息。調香師受到這個美景啟發，調製出一款融合花香與木質香氣的清新作品。

▲Moncer CIEL D’HIVER冬日橙香木淡香精100ml ／6,460元。（圖／品牌提供）



送給自己的香水推薦：KENZO 繁盛巴黎淡香精

KENZO於2024年底推出全新香水繁盛巴黎淡香精，調香師Dora Baghriche將KENZO經典的FLOWER香調與代表Masami Charlotte Lavault的巴黎大麗花調和，賦予更加強烈的自然氣息，宛如一束剛剛剪下的鮮花，真實且鮮活。

▲KENZO 繁盛巴黎淡香精40ml ／3,300元。（圖／品牌提供）



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