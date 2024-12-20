是咖啡不是巧克力　UCC「吃的咖啡」首登台限量百盒

▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本咖啡品牌UCC，去年風靡日本的「吃的咖啡YOINED」，首賣5日便搶購一空，今年首度登台，讓消費者透過咀嚼，以新的方式感受咖啡風味，其獨特的製作過程，在打開包裝的一瞬間就能聞到濃郁香氣，透過用舌尖更長時間的接觸方式，更能感受到咖啡酸苦與芳醇的純粹美好。

YOINED是去年UCC上島咖啡集團因應90周年，在日本推出的創新商品，沒想到一推出就獲得咖啡愛好者的熱烈回應，今年首度登台開賣，該產品將咖啡豆經過-196度C冷凍研磨後，直接壓製成型，以保留咖啡的完整風味，入口即化的特色，讓濃烈的咖啡香氣在口腔中蔓延，擁有悠長餘韻，還能與其他咖啡或是清酒相互搭配，創造出更有趣的口感。

YOINED兩種風味分別為CRAZY BLACK 和 MELLOW BROWN，CRAZY BLACK 含咖啡豆40%，展現濃郁的咖啡香氣，伴隨清爽的苦味與愉悅的酸味，是深度咖啡愛好者的理想選擇；MELLOW BROWN 含咖啡豆15%，擁有咖啡與牛奶調和出的柔和香氣，果香、酸味與苦味交織出和諧的複合韻味，適合偏好溫潤口感的消費者。

限定禮盒內含 CRAZY BLACK 與 MELLOW BROWN 各三片，並搭配典雅設計的可可棕色盒裝，售價1,080元，隨盒附贈50g冠軍配方豆，台灣限量100盒，於SOGO台北敦化館的 UCC 精品咖啡旗艦店 COFFEE LOVER’s PLANET 獨家販售。消費者亦可選擇單片搭配現場手沖拿鐵或黑咖啡，售價分別為330元與400元。

美國貴婦最愛糖果店sugarfina，近期也在台推出繽紛耶誕造型禮盒，包括可愛的薑餅人，以及耶誕限定的紅色金屬郵箱，由耶誕老人與馴鹿魯道夫一起攜手傳遞甜蜜祝福，此外還有繽紛耶誕卡片禮盒與繽紛耶誕12天倒數月曆等，外觀都充滿濃濃耶誕風，售價1,390元起。

▲繽紛聖誕薑餅人造型禮盒，售價1,390元；繽紛耶誕卡片禮盒，售價1,790元。（圖／品牌提供）

除在台北101專賣店之外，即起至明年1／6，sugarfina於忠孝SOGO門前活動廣場也開設限期快閃店，店內呈現與美國洛杉磯比佛利山莊的旗艦店，同質感與比列的微縮設計，讓消費者感受異國氛圍，即起至12／22期間，4款特定禮盒包括倒數12天糖果月曆、薑餅人造型軟糖禮盒、耶誕金屬郵箱糖果禮盒、耶誕卡片軟糖禮盒，購買任兩件可享85折。

▲繽紛耶誕12天倒數月曆，售價2,090元。（圖／品牌提供）