fb ig video ETtoday search mobile

是咖啡不是巧克力　UCC「吃的咖啡」首登台限量百盒

>

▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）

▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本咖啡品牌UCC，去年風靡日本的「吃的咖啡YOINED」，首賣5日便搶購一空，今年首度登台，讓消費者透過咀嚼，以新的方式感受咖啡風味，其獨特的製作過程，在打開包裝的一瞬間就能聞到濃郁香氣，透過用舌尖更長時間的接觸方式，更能感受到咖啡酸苦與芳醇的純粹美好。

▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）

YOINED是去年UCC上島咖啡集團因應90周年，在日本推出的創新商品，沒想到一推出就獲得咖啡愛好者的熱烈回應，今年首度登台開賣，該產品將咖啡豆經過-196度C冷凍研磨後，直接壓製成型，以保留咖啡的完整風味，入口即化的特色，讓濃烈的咖啡香氣在口腔中蔓延，擁有悠長餘韻，還能與其他咖啡或是清酒相互搭配，創造出更有趣的口感。

▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）

YOINED兩種風味分別為CRAZY BLACK 和 MELLOW BROWN，CRAZY BLACK 含咖啡豆40%，展現濃郁的咖啡香氣，伴隨清爽的苦味與愉悅的酸味，是深度咖啡愛好者的理想選擇；MELLOW BROWN 含咖啡豆15%，擁有咖啡與牛奶調和出的柔和香氣，果香、酸味與苦味交織出和諧的複合韻味，適合偏好溫潤口感的消費者。

限定禮盒內含 CRAZY BLACK 與 MELLOW BROWN 各三片，並搭配典雅設計的可可棕色盒裝，售價1,080元，隨盒附贈50g冠軍配方豆，台灣限量100盒，於SOGO台北敦化館的 UCC 精品咖啡旗艦店 COFFEE LOVER’s PLANET 獨家販售。消費者亦可選擇單片搭配現場手沖拿鐵或黑咖啡，售價分別為330元與400元。

▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）

▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）

美國貴婦最愛糖果店sugarfina，近期也在台推出繽紛耶誕造型禮盒，包括可愛的薑餅人，以及耶誕限定的紅色金屬郵箱，由耶誕老人與馴鹿魯道夫一起攜手傳遞甜蜜祝福，此外還有繽紛耶誕卡片禮盒與繽紛耶誕12天倒數月曆等，外觀都充滿濃濃耶誕風，售價1,390元起。

▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）

▲繽紛聖誕薑餅人造型禮盒，售價1,390元；繽紛耶誕卡片禮盒，售價1,790元。（圖／品牌提供）

除在台北101專賣店之外，即起至明年1／6，sugarfina於忠孝SOGO門前活動廣場也開設限期快閃店，店內呈現與美國洛杉磯比佛利山莊的旗艦店，同質感與比列的微縮設計，讓消費者感受異國氛圍，即起至12／22期間，4款特定禮盒包括倒數12天糖果月曆、薑餅人造型軟糖禮盒、耶誕金屬郵箱糖果禮盒、耶誕卡片軟糖禮盒，購買任兩件可享85折。

▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）

▲繽紛耶誕12天倒數月曆，售價2,090元。（圖／品牌提供）

▲日本咖啡品牌UCC在台推出「吃的咖啡YOINED」限量禮盒。（圖／品牌提供）

關鍵字：

咖啡, UCC, 吃的咖啡YOINED, 日本, 口感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「單身過更爽」星座Top 3！冠軍懶得戀愛　享受自由沒人管

「單身過更爽」星座Top 3！冠軍懶得戀愛　享受自由沒人管

看到一張臉還是兩個人？測試你是否是個好鬥的人

看到一張臉還是兩個人？測試你是否是個好鬥的人

開燈睡覺容易胖？　研究：睡前3種情況請避免

開燈睡覺容易胖？　研究：睡前3種情況請避免

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷 星巴克12／20「全品項85折」滿額送好友分享　85度C平安夜「咖啡第二杯25元」 降溫必學「26度穿衣公式」！衣物有專屬溫度、精準算出該怎麼穿 Lily許韶恩曬美照行頭曝光！露Burberry經典格紋圍巾搭風衣超懂穿 年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人 孫芸芸公司倉庫變秀場露纖腰　亮500萬勞力士閃爆 「大馬最美千金」遊南極禮服造型美翻　保暖不藏私、品牌全公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面