fb ig video ETtoday search mobile

「冬季養生5重點」一次看　做好有效提升免疫力

>

▲▼冬季養生5重點。（圖／Unsplash）

▲冬至補冬需要個人體質調整，小心別補過頭。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

雖然今日氣溫短暫回暖，明（21日）將迎來冬至，也是一年中陰氣最重、陽氣初生的時刻。在傳統養生觀念中，冬至標誌著「天時」的轉換，是調養身體、滋補元氣的關鍵時期，冬至養生重點讓你一次學會。

#注意保暖

冬至時節，氣溫通常較低，容易受寒，因此保暖是養生的首要任務。應注意頭、頸、腰腹及腳部的保暖，尤其是腳底，因為腳部是陽氣的根源。建議選用厚實的鞋襪，晚上可以泡腳促進血液循環。

#進行補冬

冬至適合進行「補冬」，但應注重適量和個人體質調整，建議可以選擇羊肉湯、牛肉、枸杞等溫熱食材，增強陽氣，若屬於體質燥熱，可食用百合、梨、蓮子、山藥等滋陰食品， 避免過多食用生冷或油膩食物，以免損傷脾胃功能。

▲▼冬季養生5重點。（圖／Unsplash）

#早睡晚起

冬至是「養藏」的季節，應早睡晚起以保養陽氣。每天保證充足睡眠，有助於恢復元氣。此外，適度運動像是瑜伽、散步，既能促進血液循環，又不會耗損過多能量。

#注意調節心情

冬至時陰氣盛，部分人可能會感到情緒低落，因此要注意調節心情，保持心境平和。可藉由興趣來轉移注意力，或是家人和三五好友相聚放鬆心情，避免焦慮或壓力過大。

▲▼冬季養生5重點。（圖／Unsplash）

#泡腳促血液循環

晚上可以泡澡，也可以利用熱水泡腳，可促進血液循環，幫助睡眠。

關鍵字：

冬至, 養生, 保暖, 補冬, 心情調節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「單身過更爽」星座Top 3！冠軍懶得戀愛　享受自由沒人管

「單身過更爽」星座Top 3！冠軍懶得戀愛　享受自由沒人管

看到一張臉還是兩個人？測試你是否是個好鬥的人

看到一張臉還是兩個人？測試你是否是個好鬥的人

開燈睡覺容易胖？　研究：睡前3種情況請避免

開燈睡覺容易胖？　研究：睡前3種情況請避免

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷 星巴克12／20「全品項85折」滿額送好友分享　85度C平安夜「咖啡第二杯25元」 降溫必學「26度穿衣公式」！衣物有專屬溫度、精準算出該怎麼穿 Lily許韶恩曬美照行頭曝光！露Burberry經典格紋圍巾搭風衣超懂穿 年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人 孫芸芸公司倉庫變秀場露纖腰　亮500萬勞力士閃爆 孫藝真穿簡約大衣配CELINE包絕美現身！驚喜「應援玄彬新片」穿搭獲好評

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面