「冬季養生5重點」一次看　做好有效提升免疫力

▲冬至補冬需要個人體質調整，小心別補過頭。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

雖然今日氣溫短暫回暖，明（21日）將迎來冬至，也是一年中陰氣最重、陽氣初生的時刻。在傳統養生觀念中，冬至標誌著「天時」的轉換，是調養身體、滋補元氣的關鍵時期，冬至養生重點讓你一次學會。

#注意保暖

冬至時節，氣溫通常較低，容易受寒，因此保暖是養生的首要任務。應注意頭、頸、腰腹及腳部的保暖，尤其是腳底，因為腳部是陽氣的根源。建議選用厚實的鞋襪，晚上可以泡腳促進血液循環。

#進行補冬

冬至適合進行「補冬」，但應注重適量和個人體質調整，建議可以選擇羊肉湯、牛肉、枸杞等溫熱食材，增強陽氣，若屬於體質燥熱，可食用百合、梨、蓮子、山藥等滋陰食品， 避免過多食用生冷或油膩食物，以免損傷脾胃功能。

#早睡晚起

冬至是「養藏」的季節，應早睡晚起以保養陽氣。每天保證充足睡眠，有助於恢復元氣。此外，適度運動像是瑜伽、散步，既能促進血液循環，又不會耗損過多能量。

#注意調節心情

冬至時陰氣盛，部分人可能會感到情緒低落，因此要注意調節心情，保持心境平和。可藉由興趣來轉移注意力，或是家人和三五好友相聚放鬆心情，避免焦慮或壓力過大。

#泡腳促血液循環

晚上可以泡澡，也可以利用熱水泡腳，可促進血液循環，幫助睡眠。