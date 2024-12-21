Jennie、Jisoo、張員瑛的「韓系羽毛眉」！掌握4技巧自己也能畫

記者李薇／台北報導 圖／jennierubyjane IG、sooyaaa__ IG、for_everyoung10 IG、品牌提供

眉毛雖然很少隨著季節變化各種色彩，但是對不少人來說，是非常重要的精神來源，有眉毛看起來就會靈氣很多，美國眉彩專家benefit就分享2025年的眉妝趨勢，看起來好似沒有打理過的毛流線條，展現出天生的根根分明毛流感，是2025年很重要的關鍵，像是Jennie、張員瑛、Jisoo都是這樣畫，想自己在家打造，可以掌握4個技巧。

Tips 1：蜜蠟修眉

要維持眉妝的質感，首先要把雜毛修乾淨，蜜蠟擁有快速、連根拔起的效果，乾淨程度很高，而且可以維持長達一個月，是很方便又省力的處理方式。

Tips 2：描繪毛流感



使用根根持久液態眉筆，三個0.1mm的超細筆尖，加上自然質感的墨水，手殘人也可以輕鬆描繪出多根毛流的效果，宛如天生的質感，只要順著眉毛生長的方向使用，即可迅速擁有眉頭、填補空隙。

Tips 3：加強眉尾填補



可以使用全球熱賣NO.1的這細我的眉筆，填補眉毛後半段的眉峰以及眉尾，讓整個眉型的形狀變得更加有型，看起來更為俐落。

Tips 4：毛色更柔和、塑形

最後使用我的精緻眉采膏先整個逆刷眉毛，讓膏體沾附到毛流上面，然後再順著眉型刷開，打造出定型、根根分明的毛茸感。

【推薦單品】

＃benefit 根根持久液態眉筆，0.02oz、售價1120元

過去不少品牌都有推出過三個筆尖的眉筆，但通常墨水顯色、筆尖太粗，很蠻掌控出自然的毛流，但這次benefit推出的單品，採用0.1mm超細的筆尖，描繪出來的毛感像是新生毛髮，不容易畫錯之外，低飽和以及顯色度的液體，輕鬆就可以描繪出很天然的毛髮質感，簡直是手殘人救星。

＃1028 速描師隨芯所馭砍刀式眉筆，售價350元



近年在開架市場闖出一片天的1028推出全新砍刀式眉筆，斜切設計的筆尖一次擁有極扁刀鋒、窄側邊、寬斜面，等於想要畫出毛流、補色都可以一次完成，超級方便，而且小小一支自帶附全能削筆器，隨時隨地都可以保持極細筆尖，重點是還搭載眉梳，一整支CP值超高。