fb ig video ETtoday search mobile

充滿靈動與神秘！蛇年限定美妝駕到　金紅燦爛迎接好運

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

迎接2025年的蛇年，各家品牌也紛紛推出蛇年限定單品，透過各種不同的工藝描繪出蛇的靈動意象，非常值得收藏。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏，售價2750元

嬌蘭,benefit,L`Objet,香氛,香氛蠟燭,彩妝,。（圖／品牌提供）

嬌蘭的紅寶之吻一直以來都是頂奢的展現，以充滿節慶感的紅色為主體，搭配上金色打造出蛇皮紋質感的風格，更搭配全新的彩殼設計出新的N°669金運紅，絕美的大理石膏體紋路，展現出蛇蜿蜒神秘的曲線，極致絕美的暗紅色調，可以在過年時展現全新氣場，迎接好運。

＃benefit 這細我的眉筆（蛇年限量版），售價1080元

嬌蘭,benefit,L`Objet,香氛,香氛蠟燭,彩妝,。（圖／品牌提供）

來自美國舊金山的繽紛彩妝品牌benefit向來是眉毛專業戶，各種眉彩都可以在此滿足，其中，這細我的眉筆更是熱銷全球的單品，這次再度換上超可愛的蛇年包裝，性感的紅色系更是有迎接新年度的喜慶，搭配上各種繽紛曲線，用意象展現出靈動氛圍。

＃L'Objet 海德拉蠟燭3燭芯（黑色）800g、售價14000元

嬌蘭,benefit,L`Objet,香氛,香氛蠟燭,彩妝,。（圖／品牌提供）

雖然不是專為蛇年設計，但在希臘神話之中，九頭蛇有戰無不勝的寓意，以此為靈感，國際知名藝術家Klaus Jürgen Schmidt設計出充滿歐洲風情的手工雕刻的陶瓷燭杯，同時將蛇展現在杯身，打造出絕美的香氛蠟燭，香氣則是調和香根草與番茄葉，是很百搭的清新氣息。

關鍵字：

嬌蘭, benefit, L’Objet, 香氛, 香氛蠟燭, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

孫藝真穿簡約大衣配CELINE包絕美現身！驚喜「應援玄彬新片」穿搭獲好評

孫藝真穿簡約大衣配CELINE包絕美現身！驚喜「應援玄彬新片」穿搭獲好評

看到一張臉還是兩個人？測試你是否是個好鬥的人

看到一張臉還是兩個人？測試你是否是個好鬥的人

「單身過更爽」星座Top 3！冠軍懶得戀愛　享受自由沒人管

「單身過更爽」星座Top 3！冠軍懶得戀愛　享受自由沒人管

旁人看不懂！戀愛超低調星座Top 5　天蠍只是想避免不必要麻煩 先看到兔子還是烏龜？測試你多數感性還理性 沛納海陶瓷錶黑得有質感　配三明治面盤秀兩地時間 運動員代言美妝吸人氣！王齊麟擔任台灣DIOR美妝大使 Lily許韶恩曬美照行頭曝光！露Burberry經典格紋圍巾搭風衣超懂穿 薄霧唇正夯！YSL鎖吻霧唇釉化為誘人色彩、媚比琳液態唇泥必收 羽絨衣推薦！韓韶禧穿FILA輕量款超勸敗、國家地理服飾RIIZE同款主打機能性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面