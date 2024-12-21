充滿靈動與神秘！蛇年限定美妝駕到　金紅燦爛迎接好運

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

迎接2025年的蛇年，各家品牌也紛紛推出蛇年限定單品，透過各種不同的工藝描繪出蛇的靈動意象，非常值得收藏。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏，售價2750元

嬌蘭的紅寶之吻一直以來都是頂奢的展現，以充滿節慶感的紅色為主體，搭配上金色打造出蛇皮紋質感的風格，更搭配全新的彩殼設計出新的N°669金運紅，絕美的大理石膏體紋路，展現出蛇蜿蜒神秘的曲線，極致絕美的暗紅色調，可以在過年時展現全新氣場，迎接好運。

＃benefit 這細我的眉筆（蛇年限量版），售價1080元

來自美國舊金山的繽紛彩妝品牌benefit向來是眉毛專業戶，各種眉彩都可以在此滿足，其中，這細我的眉筆更是熱銷全球的單品，這次再度換上超可愛的蛇年包裝，性感的紅色系更是有迎接新年度的喜慶，搭配上各種繽紛曲線，用意象展現出靈動氛圍。

＃L'Objet 海德拉蠟燭3燭芯（黑色）800g、售價14000元

雖然不是專為蛇年設計，但在希臘神話之中，九頭蛇有戰無不勝的寓意，以此為靈感，國際知名藝術家Klaus Jürgen Schmidt設計出充滿歐洲風情的手工雕刻的陶瓷燭杯，同時將蛇展現在杯身，打造出絕美的香氛蠟燭，香氣則是調和香根草與番茄葉，是很百搭的清新氣息。