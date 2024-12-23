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酷洛米3D立體火箭手機殼狂粉必收藏　大頭造型耳機保護殼超Q

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文／妞新聞

CASETiFY再度宣布攜手三麗鷗家族！這回CASETiFY特別邀請到酷甜可愛的「酷洛米Kuromi」作為主角，採用火箭及太空歷險的主題，打造出炫彩鐳射基調的聯名電子配件，同時酷洛米也將換上標誌性紫色調的時尚太空服，帶領大家踏上前所未有的銀河大冒險！

▲酷洛米聯名手機殼。（圖／CASETiFY，下同）

相信喜愛酷洛米的粉絲們，都知道她最初是以美樂蒂的「競爭對手」身份亮相。黑色惡魔頭巾搭配上粉色小骷髏圖案的經典造型，可說是最具有反派魅力的可愛角色。而在酷洛米叛逆又前衛的性格下，也隱藏著一顆柔軟細膩的心，強大的反差魅力也令人為之著迷。現在就讓妞編輯來為大家介紹本次CASETiFY推出的聯名系列吧！

酷洛米CASETiFY聯名

1.珍藏版火箭手機殼

CASETiFY在這次的聯名中，特別將前衛的時尚配色、未來感十足的字體、太空感幾何圖案，以及炫彩鐳射效果融入其中，充分展現出酷洛米的叛逆精神與可愛能量。獨家推出的「Kuromi珍藏版火箭手機殼」，使用吸睛的3D立體火箭造型設計，呈現酷洛米置身火箭升空瞬間的動感景象！

2.珍藏版耳機保護殼

同樣採以3D立體打造而成的「Kuromi珍藏版耳機保護殼」，則是精細地把酷洛米遨遊星際時的自信神情，給完美展現。這款酷洛米狂粉絕不能錯過的耳機保護殼，不僅可以保護好心愛的耳機，更能當作日常包包上的超萌裝飾。

3.立體氣墊手機殼

若是喜歡柔軟的手機觸感，不妨可以收藏這款把人萌翻的「Kuromi立體氣墊手機殼」。採用酷洛米最具代表性的紫色為基底，上頭還能撇見酷洛米自信滿滿的俏皮表情。低調卻又不失那關鍵的亮點，真的好心動！

4.手機吊飾

「Kuromi手機吊飾」掛滿了酷洛米，以及火箭、星星等太空元素，不只為手機增添活潑又夢幻的氛圍，也讓個人色彩更上一層樓。拿出手機的同時，勢必會引起全場關注！

5.多功能手機背帶

強調實用性的「Kuromi多功能手機背帶」也非常適合入手。背帶上掛有黑色與淺藍色的酷洛米吊飾，即使是在執行重要的太空任務，也能輕鬆解放雙手，不怕手機落地。

6.AirTag 掛環鑰匙圈

運用粉色及紫色織繩設計的「Kuromi AirTag掛環鑰匙圈」，不光有骷髏印花的AirTag掛環，更搭配了酷洛米及火箭等圖樣的吊飾。兼具找回重要物品的好幫手，以及詮釋風格的個性小物，怎麼能不收藏！

為歡慶酷洛米的星際冒險啟程，位於韓國首爾的CASETiFY DOSAN旗艦店即日起至2025年3月底，也會限時推出「Kuromi銀河指揮中心」體驗活動！不僅將限定販售獨家設計印花、鑰匙圈等珍藏版產品，還能探索內含自拍鏡的巨型酷洛米火箭、多個以聯名系列為靈感打造的拍照打卡點，及LED無邊際自拍空間。

除以上妞編輯精選的聯名商品之外，包含AirPods及AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、iPad保護殼、MacBook保護殼、多款MagSafe兼容磁吸電子配件等，都推出了融合酷洛米的神秘銀河設計。而聯名系列也將在即日起於全台CASETiFY STUDiO品牌概念店、CASETiFY台灣官方網站同步開賣，大家還不手刀衝！

【延伸閱讀】

CASETiFY為何爆紅？要價不菲仍完售？看完以下6點更認識「手機殼界愛馬仕」！

CASETiFY大耳狗23款聯名開賣！可愛印花手機殼好勸敗、立體絨毛隨身包太療癒

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 酷洛米, Kuromi, 三麗鷗, CASETiFY

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