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說流行／2024時尚圈大事回顧：CHANEL揭曉新設計師、維密秀隔6年回歸

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記者鮑璿安／綜合報導

2024年即將告一段落迎來新的開始，回顧今年的時尚圈也同樣是戲劇性的一年，公佈了不少重大的人事決策，像是香奈兒迎來全新的掌舵者創意總監Matthieu Blazy，而比利時設計師Dries Van Noten則從同名品牌退休，以上台與謝幕擁抱2025年到來。

香奈兒新任創意總監Matthieu Blazy

▲▼時尚圈大事 。（圖／翻攝自IG）

▲Matthieu Blazy執掌香奈兒的首個系列預計在明年10月發表，會如何引領香奈兒翻開新篇章，大家都在期待。（圖／翻攝自IG）

今年6月香奈兒證實Virginie Viard離職的消息，而才華出眾的設計師Matthieu Blazy是呼聲很高的接棒人選，他過去曾在BALENCIAGA、Phoebe Philo時期的CELINE任職過，在Bottega Veneta期間玩轉高超的皮革技藝也屢屢創下話題，香奈兒最後在年末確認了他即將成為藝術總監，讓懸而未定的傳言成真，Matthieu Blazy執掌的首個系列預計在明年10月發表，會如何引領香奈兒翻開新篇章，大家都在期待。

維多利亞的秘密大秀回歸

▲▼維密 。（圖／路透）

▲維密大秀今年回歸 。（圖／路透）

知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）在2018年宣布停辦大秀，走過崇尚「纖瘦美」的狹隘審美觀念，今年10月終於迎來大秀盛大回歸，邀請BLACKPINK成員Lisa、新生代歌手Tyla、傳奇歌手雪兒Cher擔任表演嘉賓，而超模Gigi Hadid披著巨大粉紅翅膀隆重開場，還有熟悉的Tyra Banks、Kate Moss、Taylor Hill等知名超模回歸。除了演出陣仗很華麗之外，造型也緊跟著當下流行在走，品牌這次邀請前法國《Vogue》總編輯Emmanuelle Alt擔任造型指導，不難發現許多華麗翅膀演變成更加多元的形式，背上緞帶、羽毛、字母Logo造型，都是對美的不同解讀，全新定義出屬於女性本身的夢幻氛圍。

時尚圈創意總監大風吹

今年時尚圈創意總監大風吹，Givenchy新任創意總監由英國設計師設計師Sarah Burton接下，最快於2025年3月發表由她操刀的首個系列。而CELINE藝術總監Hedi Slimane辭職後，過去曾為品牌效力的Michael Rider重回品牌大位。

比利時設計師Dries Van Noten退休

安特衛普六君子（Antwerp Six）之一，比利時設計師Dries Van Noten日前宣布他辭去同名品牌創意總監一職，2025春夏巴黎男裝周則是他的告別作品，他將退休步入人生下一階段，而他筆下代表性的夢幻而叛逆印花設計，將永存大家心中。

Miu Miu成為最熱門的品牌

▲▼時尚圈大事 。（圖／翻攝自IG）

Lyst 2024第三季報告顯示Miu Miu成為最熱門的品牌，研究顯示搜尋量較上季進一步成長30%，在創意總監Miuccia Prada領導下，形塑了強烈鮮明的女孩風格。旗下單品表現亮眼，像是緊扣流行的Arcadie包在本季最熱門產品中排名第四，品牌也在近期發表了由卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）主演的2024年秋季廣告大片，在年輕世代之間掀起共鳴，成為功不可沒的關鍵。

薄底鞋熱潮

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲SPEEDCAT鞋款在品牌大使Rosé的親自演繹下，引爆全球RACECORE賽車時尚。（圖／品牌提供）

2024毫無疑問是「薄底鞋」的狂熱年，無論是BLACKPINK成員Rosé同款的Puma Speedcat，或是adidas的Samba、Gazelle、跆拳道鞋Taekwondo，以鮮明的線條感結合復古Y2K元素，給人強勁的流行感。

關鍵字：

說流行, 香奈兒, 維多利亞的秘密, 創意總監, 比利時設計師

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