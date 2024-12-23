RICHARD MILLE藍寶石水晶材質先鋒　淡紫色錶殼首登場

▲RICHARD MILLE使用整塊藍寶石水晶打造錶殼。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

勇於創新的瑞士錶界先鋒RICHARD MILLE，是業界最早洞悉並能夠完全發掘藍寶石水晶應用於錶殼潛力的品牌，投注了大量的資源、研發，成功打造展現獨特光澤並透明的藍寶石水晶錶殼，讓裝載於其中的複雜機芯能完美呈現在藏家眼前；另一特色則是藍寶石水晶硬度僅次於鑽石，具備抗撞擊和防刮擦能力，而柔和、細膩的表面則讓其佩戴在手腕上時具有溫暖和舒適的觸感。





▲藍寶石水晶材質堅硬，需使用特製鑽頭鑽孔。

不過具絕佳硬度，代表晶瑩剔透的藍寶石水晶製作難度極高，極具遠見的RICHARD MILLE引領前衛美學，使用整塊藍寶石水晶打造錶殼，一塊重達幾十公斤的藍寶石塊才足以製造一枚RICHARD MILLE錶殼的三個部件，特別是其錶殼的複雜曲線形狀需要引入精湛的加工和打磨工藝才能臻至完美，平均一個藍寶石錶殼需要超過 1,000小時製作，而藍寶石水晶也逐步應用於機芯部件，如主機板、發條筒橋板、陀飛輪橋板等，創造機芯通透懸浮的視覺效果。





▲RICHARD MILLE製作藍寶石水晶錶殼技術成熟，複雜的彩色藍寶石也是品牌強項。

此外，RICHARD MILLE還引入了製作難度更複雜的彩色藍寶石，其金屬氧化物必須精確地融入晶體結構中，此工藝使藍寶石對溫度和生長速度變得更加敏感，但品牌克服層層難關，且不斷開創新局，最新推出的4款RM 07-02自動上鍊藍寶石腕錶，首見新色淡紫色藍寶石水晶錶殼樣式，是經歷無數次試驗直到最終達成理想顏色的完美結晶。





▲RICHARD MILLE首次推出新色淡紫色藍寶石的RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶。

RM 07-02自動上鍊藍寶石腕錶4款新作，分別是淡紫色藍寶石錶殼、綠色藍寶石錶殼和綠色藍寶石鑲鑽錶殼以及粉紅藍寶石錶殼鑲鑽款式，在堅硬的藍寶石水晶材質上鑲鑽，同樣彰顯RICHARD MILLE的非凡技藝，首先需要使用雷射進行精確到微米級別的鑽孔，緊接著嵌入手工拋光的金質鑲爪，再將一排排美鑽鑲嵌上去，搭配面盤上迷人的幾何圖騰，鑲嵌鑽石、藍寶石、黃色藍寶石、橙色錳鋁榴石、白色瑪瑙、蛋白石或不同色調的綠色沙弗萊石、綠玉髓和孔雀石等彩色寶石，隨著錶殼色調交織出一片華美。





▲RICHARD MILLE綠色款RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶。





▲RICHARD MILLE挑戰高難度工藝，於RM 07-02綠色藍寶石自動上鍊腕錶的錶殼鑲嵌美鑽。

從RICHARD MILLE RM 07-02自動上鍊藍寶石腕錶透明的錶殼任一處，均可欣賞CRMA5品牌自製鏤空自動上鍊機芯，具時分顯示，並由一個可變幾何結構擺陀上鍊調節上鍊效率，具50小時動力儲存，4款新作各限量7只，數量珍罕是藏家矚目傑作。







▲RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶粉色藍寶石鑲鑽款。