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居家開運聚財「4撇步」！財位要找對、臥室講究四角平衡

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居家。（圖／達志示意圖）

▲居家開運聚財「4撇步」。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

過年想要除舊佈新迎接好運，勢必要來「斷捨離」居家整理一波，而最主要的居家風水上，其實有一些小撇步需要注意，讓生活環境改善，風水跟著好起來！

光線代表正能量

建議早起的同時就要把窗簾打開，可以吸收陽光與能量，除此之外可以順便檢查一下家中的窗簾，若是過於厚重、長期擋住光線照入，那麼就不易留住財運。

居家財位要準確

新的一年想要提升自己的財運，首先要精準找到「財位」，以進門45度斜對角的位置，也就是在入口左側或右側對角線位置，放上開運招財小物。常見的小物有葫蘆、聚寶盆，或是一些寓意好的植物，像是發財樹、金桔等。切記財位千萬不要放置雜物，否則財氣會受到影響。

臥室講究四角平衡

臥室是居家空間很重要的一部分，維持色調簡單乾淨之外，臥室各個角落放置的物品要相對平衡，不可一側過多一側過輕，否則容易影響夫妻感情。而有抽屜的櫃子其實也代表「靠山」的寓意，可以增加好運氣。

廚房、浴室保持乾燥

廚房其實也是財庫，漏水就有漏財危險，而浴室一樣要保持乾燥，不然容易積累髒東西，另外，不可在浴室擺放過多植物，沒有生命力的乾燥花也要避免。

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關鍵字：

風水, 斷捨離, 開運小物, 財位, 夫妻感情

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