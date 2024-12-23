點燈放閃無極限　賈永婕計畫推「永婕同心」帽T當IP

▲賈永婕當上101董座新聞不斷，還曾直播哽咽訴委屈。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

記者蔡惠如／綜合報導

101董事長賈永婕上任後，台灣地標娛樂梗不斷，日前因101外牆點燈「永婕同心」4字放閃出現各方意見，賈董似乎還有新靈感，在今（12／23）出席立院專案報告時，對於立委詢問公然放閃出現兩方意見，賈永婕還在國會透露：已經規劃永婕同心商品像帽T等，準備變成IP。



賈永婕上任101董座後努力帶流量，也讓國家門面台北101走向全新綜藝化形象，今她出席立院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告，民進黨立委吳秉叡質詢時表示，在她任內首度施放的國慶煙火，外界似乎有不少意見，她回答時間跟預算有限，但跨年煙火已經準備好了。

▲賈永婕101點燈永婕同心放閃引討論。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



而之前被質疑101點燈「永婕同心」公器私用，賈永婕也在立院表示：「我們可能會規劃一些，關於『永婕同心』的相關商品，它會變成一個IP。」會做帽T跟台北101一起串連。

雖101點燈遭質疑公器私用放閃，負面聲浪似乎未動搖賈永婕，包括在正常煙火動畫中釋出的綜藝短片，在片尾也出現永婕同心四字，今在立法院還報告將會規劃相關商品推出，並成為與101相關聯的IP，立委賴士葆也對此表示，妳現在某種程度上也是官員，不是企業捐款就可以，作風舉止要更嚴謹。

▲賈永婕今至立院報告透露永婕同心相關商品規劃，準備把它變成IP，此為她出席101耶誕活動資料照。（圖／記者蔡惠如攝）

另外，由全民間接買單的101跨年煙火，在以往官方正式發布的跨年煙火影片，今年也是由賈永婕私人臉書先行公佈，引發外界討論，賈永婕對此表示「台北101網站真的是沒有流量，所以用我的私人粉專的流量Share到101，101變成是我的協辦單位。」並強調自己不開記者會只花了1萬元。