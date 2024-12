Jennie大推的「冷水浴」有多神？好處、注意事項一次看　

文/美人圈

你有試過「cold plunge(冷水浴)」嗎?相信大家都有泡過溫泉,但泡冷水浴的人應該不多,日前Jennie接受美國時尚雜誌Vouge的專訪,分享她泡冷水浴的心得,並大讚冷水浴帶給她的益處,本篇將分享關於「冷水浴」的好處以及注意事項,不訪跟著Jennie一起試試吧!

Jennie《Mantra》揭「冷水浴」療癒之道!



Jennie先前發布的新歌《Mantra》歌詞中提到〝My clothes are pajamas, straight from the cold plunge(冷水浴)〞,而Jennie日前在接受時尚雜誌Vouge的採訪中也表示:「最初會開始冷水浴,是因為想在眾多巡演後修復自己」,表示她當時過度使用身體,每晚都是痛著入睡,但冷水浴教會我如何接納緊張,幫我度過難關。

Jennie接著說:「不管是生活上或是創作方面,冷水浴是幫助我度過心靈上難關最重要的事情」,更表示:「那是段很艱難的時光,我逼自己每天都關在錄音室持續好幾個月,這也是我為何每晚都會做冷水浴,它能使我精神煥發,幫助我隔天重新開機。」

▲Jennie接受雜誌專訪,分享泡冷水浴的心得。(圖/IG@jennierubyjane)

究竟Jennie大推的「冷水浴」有多神?一起來看看「冷水浴」完整攻略吧!

冷水浴好處、注意事項

什麼是冷水浴?冷水浴≠冷水澡

「冷水浴」是種傳統修護肌肉方法,且冷水浴並不只是「沖冷水澡」,而是指將全身或部分身體部位浸泡在冷水裡,通常會在進行高強度的運動後進行。而冷水浴除了身體上的修護,在心理上也有著改善壓力的效果。

▲Jennie大推的冷水浴。(圖/Yotube/Vogue)

最適合泡冷水浴時機:激烈運動後

進行高強度的訓練或運動比賽後,立即泡冷水浴能迅速減輕肌肉酸痛和炎症,加速身體恢復,改善疲勞和痠痛感,這也是為什麼經常會看到專業運動員在比完賽後,會將全身泡進冰塊水裡。Jennie也提到,她主要還是因為高強度的巡演後導致全身疼痛,才會開始嘗試冷水浴。

▲冷水浴。(圖/IG@arb0r_day)

冷水浴好處1:舒緩肌肉、減少痠痛

冷水浴可以通過刺激血液流動來改善循環,特別是在運動後尤其有益,因為它有助於將新鮮富含氧氣的血液輸送到需要恢復的身體部位,幫助減少肌肉痠痛並縮短恢復時間。

冷水浴好處2:減輕壓力、改善憂鬱

冷水浴刺激交感神經,增加腦內啡分泌,能提升情緒、緩解壓力,並帶來放鬆感。研究顯示,一些參與者在連續幾個月每天進行冷水淋浴後,憂鬱症狀都有所減輕。Jennie在Vogue的採訪中也表示:冷水浴能讓她精神煥發,幫助她重新開機。

▲Jennie。(圖/Calvin Klein)

冷水浴好處3:改善睡眠品質

在睡前幾小時進行冷水浴,體內血液循環會逐漸增強,隨著身體逐漸回溫,人會感到放鬆舒適,更容易進入深層睡眠。此外,冷水浴能調節體溫,幫助身體更快速降溫,這種降溫過程有助於入睡,使夜間的睡眠更加穩定。

冷水浴注意事項1:入門者溫度不宜過低

如果你剛開始嘗試冷水浴,不要第一次就嘗試太低的溫度,建議從溫度較高的涼水開始,逐步過渡到更低溫度的冷水,且冷水浴的溫度應保持在10-15攝氏度之間,過低的溫度可能導致凍傷或其他健康問題。

▲Jennie分享泡冷水浴心得。(圖/Yotube/Vogue)

冷水浴注意事項2:每次10-15分鐘即可

另外,冷水浴也不宜過長時間,每次大約10到15分鐘即可,過長時間泡在冷水中可能對身體造成負擔。

冷水浴注意事項3:高血壓、心臟疾病應避免

雖然冷水浴有很多潛在的好處,但並不是所有人都適合。特別對於有心臟疾病、高血壓,或有其他健康問題的人來說,進行冷水浴之前最好先諮詢醫生。

▲Jennie靠冷水浴修復自己。(圖/Yotube/Vogue)

冷水浴注意事項4:浸泡後立即保暖

泡完冰水浴後應立即擦乾身體,並穿上保暖衣物,避免身體失溫。另外也可以與其他恢復手段結合使用,如按摩、伸展等低強度運動,以達到最佳恢復效果。

▲泡完冰水浴後應立即擦乾身體,並穿上保暖衣物,避免身體失溫。(圖/IG@jennierubyjane)

延伸閱讀

盤點 Jennie 帶起的15大流行:小香風單品、芭蕾辣妹風,就連「這身材」也是Jennie帶火

紅色怎穿不顯土?BLACKPINK Jennie、張員瑛等最佳「紅色穿搭」示範,照抄新手也不踩雷

TAMBURINS必買話題商品TOP10:Jennie同款護手霜&身體乳超夯,邊祐錫同款新香9月上市!

※本文由《Beauty美人圈》授權報導,未經同意禁止轉載。