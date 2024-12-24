冬天底妝卡粉起皮？彩妝師超狂「面摩法」打造零粉感媽生好皮

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自GOSS小紅書、jennierubyjane IG、goyounjung IG

最近可以慢慢地感受到秋季即將降臨，夜晚的溫度開始稍降，不少人會有換季卡粉起皮的問題，彩妝大師GOSS就親自教學「面摩法」，透過把乳霜當面膜使用搭配簡單的按摩，輕鬆就可以擁有出采的底妝。

【面摩法】

Step 1：先用熱毛巾全臉濕敷15分鐘，接著使用比平常多2到3倍的乳霜，將所有的乳霜塗抹到臉上，等待5分鐘。

Step 2：在臉部容易卡粉的地方，像是眼下、鼻翼等位置進行按摩，讓乳霜充分吸收，接著，使用化妝棉沾取化妝水，全臉輕擦一遍，帶走臉部多餘乳霜，讓臉部有一點黏度，是最適合上妝的狀態。

Step 3：全臉使用刷具薄薄掃一層蜜粉，然後就可以直接全臉點上粉底液，使用美妝蛋拍開即可。

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