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冬天底妝卡粉起皮？彩妝師超狂「面摩法」打造零粉感媽生好皮

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自GOSS小紅書、jennierubyjane IG、goyounjung IG

最近可以慢慢地感受到秋季即將降臨，夜晚的溫度開始稍降，不少人會有換季卡粉起皮的問題，彩妝大師GOSS就親自教學「面摩法」，透過把乳霜當面膜使用搭配簡單的按摩，輕鬆就可以擁有出采的底妝。

▲▼ 。（圖／IG）

【面摩法】

Step 1：先用熱毛巾全臉濕敷15分鐘，接著使用比平常多2到3倍的乳霜，將所有的乳霜塗抹到臉上，等待5分鐘。

▲GOSS。（圖／GOSS小紅書）

Step 2：在臉部容易卡粉的地方，像是眼下、鼻翼等位置進行按摩，讓乳霜充分吸收，接著，使用化妝棉沾取化妝水，全臉輕擦一遍，帶走臉部多餘乳霜，讓臉部有一點黏度，是最適合上妝的狀態。

▲GOSS。（圖／GOSS小紅書）

Step 3：全臉使用刷具薄薄掃一層蜜粉，然後就可以直接全臉點上粉底液，使用美妝蛋拍開即可。

【推薦單品】

＃朵茉麗蔻 乳霜20，30g、售價3,900元

乳霜,朵茉麗蔻,嬌蘭,Revive,保養。（圖／品牌提供）

乳霜20一直以來都是朵茉麗蔻很引以為傲的明星商品，熱賣半世紀，高濃度精純配方，小小一管卻滋潤有感，2024年10月首創的發酵多效膠原蛋白，打造限量商品極奢澎潤乳霜面膜之後，廣受顧客好評，終於在年末，將此配方加入乳霜20，並且搭載發酵修護推進技術與膠原彈力傳感技術，讓肌膚有感澎彈緊緻。

＃嬌蘭 黑蘭鑽新極萃乳霜，50ml、售價58,300元

▲香緹卡,嬌蘭,乳霜,保養,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

向來也是頂級保養專門戶的嬌蘭一向專注在蘭花抗老能量，其黑蘭鑽更是所有蘭花保養中，最極致奢華的結晶，以超過15年的研究為基礎，運用庫氏天鵝蘭配方打造全新黑蘭鑽防禦科技，甚至為了讓其擁有更完美的效果，採取「半手工」而非自動化的製作，有別於一般乳霜豐潤質感，獨特的液晶型乳液仿了肌膚層狀結構，修護效果強卻沒有負擔感。

＃RéVive 光采再生活膚霜，75ml、優惠價7,200元

乳霜,朵茉麗蔻,嬌蘭,Revive,保養。（圖／品牌提供）

連續27年銷售冠軍的光采再生活膚霜，以再生醫學概念打造有感成分，難怪用過的人都是一瓶接著一瓶；在年末更攜手美國飾品女王LELE SADOUGHI設計出活潑鮮艷的「寶石幻境」包裝，大膽的配色為經典單品重新注入活力，不僅推出送禮組合，加大版的75ml換新包裝卻不加價，絕對要狂掃。

關鍵字：

面摩法, GOSS, 彩妝, 底妝, 朵茉麗蔻, 嬌蘭, Revive, 乳霜

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