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JAMEI CHEN從法國光之採石場啟程打造古典美衣　LETOII微訂製禮服更日常

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記者鮑璿安 ／綜合報導

高級訂製服品牌JAMEI CHEN日前發表SS25早春系列Modern Mythology，引領大家進入歲月洗禮的法國光之採石場，將衣物呈現出天然曲線和紋理，定格下光影瞬間。而LETOII ATELIER則以豐盈飄逸的羽毛、璀璨水晶裝點禮服，譜出滿滿的愛意。

▲禮服 。（圖／品牌提供）

▲禮服 。（圖／品牌提供）

▲禮服 。（圖／品牌提供）

▲JAMEI CHEN 2025 春夏系列從法國光之採石場 Carrières de Lumières 啟程 。（圖／品牌提供）

JAMEI CHEN 2025 春夏系列從法國光之採石場 Carrières de Lumières 啟程，這個歷史可追溯至西元前二世紀的廢置採石場，在1959 年被法國導演詩人劇作家Jean Maurice Eugène Clément Cocteau作為實驗電影《奧菲的遺言》的場景後，重回世人的眼前。設計師陳季敏愛好從旅行中找尋創作靈感，早春系列以天然質地碰撞極簡廓形，色調上不再僅是黑白，以大理石壁上深淺不同色階的米白、米胚色呈現斑駁紋理，將法國古董衣細節複刻於現代款式之上，仿古手工蕾絲繡片與極簡風格的大廓型棉質烏干紗款式結合，細節則有古典大方領、排扣設計，裝點出復古氣息，打造春意盎然的穿搭。

▲禮服 。（圖／品牌提供）

▲禮服 。（圖／品牌提供）

▲禮服 。（圖／品牌提供）

▲LETOII ATELIER與MAISON WENĒE揭幕2025秋冬高級訂製系列特展 。（圖／品牌提供）

LETOII ATELIER與MAISON WENĒE揭幕2025秋冬高級訂製系列特展，以真摯愛情為出發點打造，每件作品均耗費數千小時，融合7000支鴕鳥羽毛、6000顆水晶與110萬顆串珠，讓光影交錯之間，呈現詩意般的愛情美學。考慮到日常生活穿著，品牌同時推出全新 DEMI-COUTURE「微訂製系列」訂製服，以簡約版型融合真絲與絲緞面料，點亮年末派對時刻。

關鍵字：

設計師, 2025春夏系列, 訂製, 復古

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