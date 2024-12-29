沙漠乾唇人最愛的開架護唇膏TOP 3　DHC、小蜜媞滋潤度還能當晚安唇膜

▲網友票選最愛的開架護唇膏。（圖／取自81drugstore IG、blistexuk IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

出門忘記帶唇膏沒關係，但如果少了「護唇膏」就會覺得雙唇乾裂有唇紋？跟小編一樣身邊必須隨時要有「護唇膏」陪伴的女生，網友票選最愛的「開架TOP3」，妳一定也要試試看才行！

小編首推的當然就是在日本可說是人手一支的DHC純欖護唇膏，主打特色便是富含純天然橄欖美容油，無香味、不黏膩的膚觸，卻可以賦予唇部肌膚所需的營養及滋潤度，本來就已經賣得很好了，再加上這次又是跟家喻戶曉的兒童繪本「威利在哪裡」合作，兩款不同包裝的可愛限定設計，一次入手2條組還能享有優惠價530元，當然要趁機囤貨囤起來。

▲DHC純欖護唇膏威力在哪裡限定聯名款1.5g／350元、2條組／530元。（圖／品牌提供）

而來自美國、深受許多美妝KOL喜愛的Blistex碧唇，最新護唇產品「極致水漾護唇膏」則是加入強效保濕成分的玻尿酸晶球，再搭配上巴西棕櫚蠟、小燭樹蠟、蜂蠟的三合一獨特保濕配方，1+1>2的極致潤澤效果能在唇部形成一層柔潤保護，不僅能防止水分流失，還可以增強光澤度與Q彈度，不管是早上洗臉後做為唇部護理或是上妝前做為唇部打底，都能趕走乾裂NG現象，讓你時時刻刻保持豐盈柔嫩的美唇。

▲Blistex碧唇的「極致水漾護唇膏」，在全家、康是美、寶雅等美妝通路，蝦皮、MOMO網路購物商場均有販售。（圖／品牌提供、取自blistexuk IG）

另外同樣在開架市場上很受歡迎的Carmex，其實也是許多好萊塢明星和超模化妝包裡的秘密武器！例如千黛亞、海莉比伯都曾大方坦承自己對Carmex的喜愛，原因就在於Carmex小蜜媞「經典原味修護唇膏」具有優異的保濕滋潤及修護柔嫩效果，不僅可用於滋潤雙唇，甚至還能用來卸唇、指緣保養、手肘滋潤、腳跟修護、髮尾潤澤，是全家大小皆適用的超萬能「萬用保濕膏」！

▲Carmex小蜜媞經典原味修護唇膏（圓罐）／128元，也是很適合睡前厚敷的「晚安唇膜」喔。（圖／品牌提供）

▲尤其它們今年還全新上市「minis 3入組（草莓／鳳梨／櫻桃）防曬SPF15修護唇膏」，有著繽紛果凍色彩、超Q迷你尺寸，送禮自用都OK。（圖／品牌提供）

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