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換季肌膚救星！BIO UP「皺效爆水全能霜」全新升級護膚法寶

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▲BIO UP「皺效爆水全能霜」。（圖／BIO UP提供）

▲為了應對季節交替帶來的肌膚困擾，BIO UP重磅推出全新「皺效爆水全能霜」。（圖／BIO UP提供）

時尚中心／綜合報導

冬季來臨，肌膚進入敏感乾燥期，經過夏日曝曬後，不僅水分減少，彈性和亮澤度也明顯下降，甚至還出現惱人的乾紋，為了解決換季肌膚問題，BIO UP重磅推出全新「皺效爆水全能霜」，以品牌獨家雞尾酒配方與絲絨黑玫瑰專利成分，迅速為肌膚注入水潤能量，同時強化修護力，輕鬆恢復水嫩緊緻的健康狀態，成為換季護膚的必備首選。

為了應對季節交替帶來的肌膚困擾，BIO UP將先前超人氣撫紋霜升級為「皺效爆水全能霜」，以突破性的三大升級技術，搭配獨家專利雞尾酒配方，為肌膚注入深層修護與強效滋養，無論季節如何變換，它都能保持肌膚的水潤與緊緻感，即使是敏感肌膚也能安心使用。

這款全能霜的三大升級技術分別為：「成分升級」、「美白力升級」與「質地升級」。第一重「成分升級」，新一代美國專利「人源重組膠原蛋白」為3K小分子膠原蛋白，與人體相容性高，不僅吸收效果好、活性高，其高效滲透力能快速作用於肌膚，可一次補足肌膚4種膠原型態，達到補水、嫩白到撫平細紋，全面調理肌膚狀態。

第二重「美白力升級」，針對暗沉、膚色不均問題，BIO UP將法國專利THB沒黑素融入保養成分，提供強大的亮白修護，可以迅速滲透肌膚實現高倍數麴酸美白力，有效改善暗沉、敏弱修護以及光保護作用，使膚色變得更加勻白透亮；第三重「質地升級」，嚴選貴婦最愛法國巴卡拉黑玫瑰融入酵母蛋白，打造一觸即轉化為水感質地，不僅輕盈好吸收，更蘊含高效活性，高效修護力，給予肌膚長效保濕力，舒緩肌膚因乾燥、換季所引發的缺水等問題。

BIO UP始終秉持頂尖科研技術與天然成分的完美結合，這款「皺效爆水全能霜」更融合日本和歌山金賞酒粕、清酒菁純與黃金麴等971種活性物質，為肌膚深層滋養並有效修復受損部位，它不僅能改善乾燥、老化問題，還能有效修護受損肌膚。

新升級的「皺效爆水全能霜」適合各種膚質使用，連敏感肌也可以放心。無論是日常護膚，還是應對換季乾燥問題，都能全方位守護你的肌膚，經過多重測試，配方不含刺激性成分，讓你不用擔心過敏，輕鬆享受像貴婦般的保養效果，讓肌膚時刻保持水潤光滑，「皺效爆水全能霜」就是你的換季肌膚救星。

關鍵字：

東森自然美, 自然美, 護膚品, 換季, 皺效爆水全能霜, BIOUP, 肌膚

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