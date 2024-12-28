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一窺楊謹華的百變私服穿搭　溫柔小姊姊、簡約休閒風勾走小鮮肉的心

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文／美人圈

Netflix《影后》播出至今話題不斷，連帶劇中演員人氣都跟著狂飆！其中飾演過氣女星「周凡」一角的楊謹華更是因為能收能放的好演技圈粉無數，與小鮮肉「流氓」譜出的年下姐弟戀更是讓一眾女粉超心動。

▲楊謹華穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲《影后》楊謹華與詹懷雲的年下姐弟戀讓人超心動。（圖／IG@1shot.ins）

想要勾走小鮮肉的心，光靠影后級的演技可是遠遠不夠！楊謹華戲內戲外都展現高衣Q，幾乎是每種風格都能完美駕馭出自己的味道和特色。本篇也整理出楊謹華令人印象深刻的私服穿搭，超百變姊姊系穿搭學起來直接氣場翻倍，輕鬆拿捏住小鮮肉們的心。

▲楊謹華穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲楊謹華令人印象深刻的私服穿搭。（圖／IG@cheryllovel0ve，下同）

《影后》楊謹華私服穿搭

1：西部牛仔風

46歲楊謹華好身材完全藏不住呀！這套西部牛仔風完美凸顯她誘人大長腿，棕色麂皮小背心配上今年超夯的Balletcore白色蛋糕裙，反差感的西部牛仔靴融入個性氣息，在甜美與率性間取得完美平衡，看似簡單的造型其實充滿巧思，凡姊真的懂穿！

▲楊謹華穿搭 。（圖／翻攝自IG）

2：溫柔小姊姊風

楊謹華日前IG曬出的一系列比利時出遊照堪稱時尚教科書，一連變換的多套穿搭都超吸睛！穿搭初學者冬天可以大膽嘗試一下楊謹華這套Look，米白色針織衫配上白色短裙，同色系打扮很有延伸顯瘦效果，且低飽和配色視覺上也會顯得很溫柔、高雅。值得一提的是，楊謹華特別以焦糖棕的Delvaux Brillant Mini Surpiqué搭配同色系的靴款加強整體搭配的份量，呈現出更和諧的視覺，既休閒又具成熟風味。

▲楊謹華穿搭 。（圖／翻攝自IG）

3：甜辣少女風

有美腿當然要大方秀出來！楊謹華這回以合身但不會過度緊身的連身洋裝搭配西部牛仔靴展現出少女魅力，鮮豔的紅色配色加上蕾絲花邊流露出微甜感，腰部收腰剪裁更是凸顯出纖瘦好曲線。雖然裸露肌膚但卻不會給人過度張揚的感覺，辣得剛剛好，真不愧是姐，走到哪都是焦點！

▲楊謹華穿搭 。（圖／翻攝自IG）

4：All Black酷妹風

不想踩雷的女孩可以學楊謹華這身辣中帶點帥勁的All Black打扮！連身黑洋裝在視覺上有很好的收縮效果，乍看之下整個人都會瞬間削肉-5kg。腳上的長靴也是一大亮點，中央開衩的設計大大修飾腿型，對有粗壯小腿肌、O型腿問題的女孩特別友好，一定要收一雙。

▲楊謹華穿搭 。（圖／翻攝自IG）

5：簡約休閒風

楊謹華的私服穿搭之所以討喜，不外乎是她很擅長利用衣櫃基本款單品去疊加出層次感，像這套以白色針織內搭配長版大衣和經典丹寧長褲的Look就把休閒時髦氣息展現的淋漓盡致！由於Oversized大衣很容易壓縮身形比例，因此楊謹華也巧妙的以皮帶去拉高腰線，同時搭配厚底UGG雪靴拉長比例，整個人瞬間變得高挑顯瘦。

▲楊謹華穿搭 。（圖／翻攝自IG）

6：清新碎花風

楊謹華私服出鏡率最高就是各種花色的碎花風單品了！大面積滿版印花不僅能轉移視覺焦點，不會讓人目光一直停留在身材上，飄逸的絲質材質十分修身，散發出肉眼可見的高級感。此外，碎花洋裝本身還自帶一股減齡少女氣息，再搭配一雙小白鞋，完全襯出鄰家女孩的可愛魅力。

▲楊謹華穿搭 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 楊謹華, 穿搭

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