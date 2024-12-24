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年前好忙！凝膠指甲、修眉必須安排　MAMAMOO華莎愛的甲片台灣也能訂製

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、marchstudio323 IG、alice.handmade.nail IG

過年期間不少人都會想要換造型，迎接新氣象，除了剪髮之外，更有許多美甲、修眉等服務，尤其是面臨年末特別忙碌，因此趁著休假期間趕快預約喜歡的美容師，讓自己也能大掃除，過年拍照才能美美，以下就分享多個好去處，還沒有想法立刻參考這篇。

＃benefit 蜜蠟修眉吧

美甲。（圖／IG）

沒有時間做臉，快速修個眉毛也有好心情，benefit的專櫃一直以來都有提供修眉的服務，超快速的蜜蠟修眉，比起用刀剔除可以從根本拔起眉毛，不但不會留下小黑點，更是可以持續一個月都乾淨清爽，就像是把壞運都帶走，一秒拔除所有雜毛，後續上妝更快速方便，整個人精氣神都會瞬間提升，重點是櫃點超多，預約完下班就可以立刻衝，半小時快速搞定。

＃參月 美甲工作室（IG：marchstudio323）

美甲。（圖／IG）

近年美甲已經成為很多人必不可少的時髦配件，沒有做美美的指甲好像變成裸體一樣不自在，這間質感系的美甲工作室，作品不僅有溫柔百搭的法式質感，想要可愛聖誕風也很推薦，可以說是盲選都不容易出錯，厲害的配色以及樣式的搭配、甲型的修整，都是技術很到位的工作室，想換甲色趕快預約。

＃ALICE 訂製日式穿戴甲（IG：alice.handmade.nail）

美甲。（圖／IG）

在台中地區人氣很高的ALICE專門為客人量身定制穿戴甲，尤其是日常工作不方便做華麗款式、不習慣留長指甲的人，一定要試試看這種穿戴甲，連韓女子團體MAMAMOO成員華莎都會隨身攜帶的甲片，不需卸除就可以立刻換款，而且可以在不同場合選擇配戴的款式，絕對是三心二意人的首推，比起一般穿戴甲更精緻的製作模型，能更完美貼合本身甲片，輕鬆打造出宛如原生的指甲造型。

關鍵字：

benefit, 參月, alice, 穿戴甲, 美甲, 凝膠美甲, 修眉

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