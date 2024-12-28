戴眼鏡髮型怎麼搭才適合？不同髮型Ｘ不同鏡框形狀組合推薦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

眼鏡和髮型、眉毛一樣，都會影響到整體造型，從鏡框的材質到形狀，再到髮型的直捲和長度，一起看看有哪些搭配推薦吧！

常見眼鏡形狀適合髮型



1.圓形鏡框

圓形的眼鏡戴起來雖然圓潤卻很有個性，搭配像是齊肩剪裁或短鮑伯頭等帶有適度休閒感的髮型很適合，瀏海的話則推薦是帶有輕盈感的剪裁，如空氣瀏海、中分等。

2.威靈頓鏡框



受到許多人喜愛的威靈頓鏡框形狀像是倒過來的梯形，整體來說上方框緣比較寬，是不挑臉型都很有修飾度的款式。建議可以挑選在臉部周圍帶有層次、輕盈感的髮型，像是層次捲、雲朵捲等等，能夠展現知性柔和兼具的形象。

3.波士頓框眼鏡



是圓潤感的倒三角形框架，在商務場合和日常生活都很適用，如果想突顯其溫柔的氣質，可以挑選帶有隨性感的造型，像是浪漫的大捲、睡不醒頭或是短髮髮尾層次的剪裁，都能營造出輕鬆時尚的氛圍。

4.長方形鏡框



橫向較長且帶有棱角的框架，能呈現俐落且知性的印象，非常適合用於商務場合，方形眼鏡搭配像帥氣短髮或梳起的長髮等成熟風格的髮型時，能讓整體造型更顯精緻。此外，也可以搭配帶有柔美氣息的波浪捲髮等髮型，作為造型的點綴，為整體穿搭增添俐落感。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 歐美髮型新潮流Mouse Cut是什麼？低調時尚迅速成熱門，7位名人範本一次看

● 「精靈王」太妍經典5髮型盤點，甜美造型到俐落個性狼尾剪通通有！