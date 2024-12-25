fb ig video ETtoday search mobile

《魷魚遊戲2》開播在即聯名登場！PUMA玩家制服、Crocs英熙鞋扣超仿真

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

眾所注目的《魷魚遊戲》第二季即將在12月26日於Netflix全球上線，在這之前我們這些沒有生命危險的玩家們先來看看聯名系列有哪些。

 《魷魚遊戲》第二季即將回歸，各式聯名合作陸續登場，繼之前全員手上拿著的潮流大師Kaws叉叉眼英熙娃娃公仔之後，Crocs與PUMA與《魷魚遊戲2》的聯名合作系列也相繼曝光，玩家們不要錯過！

PUMA

全套上身意外時髦

上市時間： 12月12日已發售

▲PUMA Easy Rider 2 SQUID GAME，NT$3,880。

1、2、3～木頭人！在今年陸續推出復古鞋款的Puma在這次與《魷魚遊戲2》的聯名合作中選擇以Easy Rider做為主要的限定鞋款，並以影集中經典又殘忍的「123木頭人」遊戲為靈感，設計上由綠色及紅色彎刀呼應，擦色皮革呼應刮刮樂彩票，原本綠色的鞋面在經過穿著使用後會轉變為紅色，呈現紅綠雙色效果，除了鞋款本身之外，還會搭配上最讓人望而卻步的「英熙」娃娃聯名吊牌，不僅是玩家必備，在聖誕節穿上也是非常合適！

▲PUMA魷魚系列立領外套NT$3,280、直筒長褲NT$2,980、Suede SQUID GAME，NT$3,780、Easy Rider 2 SQUID GAME，NT$3,880。

除了鞋款之外，影集中參與遊戲的玩家制服PUMA也一併幫大家準備好了！以天鵝絨材質打造的成套運動服裝，讓玩家的遊戲制服瞬間多了奢華元素，服裝中也融入標誌性的跳豹Logo圖案並繡上聯名標籤，穿上後少了遊戲的緊張感，反而有點Y2K的復古運動造型。

Crocs

立體「英熙」超仿真

上市日期：已開賣

Crocs在近日也推出《魷魚遊戲》聯名鞋款，鞋型選擇以經典克駱格為基礎，並以遊戲中參賽玩家的白綠運動制服為主要色系，鞋內有「SQUID GAME」的英文標誌，鞋底外側更有遊戲中染血的刺激細節，鞋款上的立體英熙娃娃、工作人員面罩裝飾都完美重現劇中細節。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 《魷魚遊戲》演員群人手一隻Kaws英熙娃娃！潮爆聯名公仔發售資訊曝光

● 《魷魚遊戲2》第二季全球首映直擊！首爾現象級熱潮再現、未上線入圍金球獎，無懼寒冬12月26日準時玩命廝殺！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 魷魚遊戲2, Crocs, PUMA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

一旦交往就會與異性避嫌星座Top 3！冠軍邊界感超強　讓另一半好安心

一旦交往就會與異性避嫌星座Top 3！冠軍邊界感超強　讓另一半好安心

12星座出軌前兆！水象星座閃閃躲躲、土象一被問就情緒爆發

12星座出軌前兆！水象星座閃閃躲躲、土象一被問就情緒爆發

越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油

越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油

安格斯12星座一周運勢12／23 -12／29　牡羊的意見成為關鍵、天秤人氣王 綜合豆花「熱量圖鑑」一覽表　營養師教你這樣吃不發胖 水瓶才第二！曖昧到一半喜歡搞失蹤「星座Top 5」 錶迷超想要的CASIO戒指錶來了　抽籤時間點曝光 Lisa曬聖誕美照「下衣失蹤」辣到Rosé也留言！Jisoo穿蕾絲裙根本仙女 Lisa穿20萬LV外套、千元雪人帽取暖　200萬「錶王」當最閃配件 《酒醉羅曼史》金世正背Longchamp包出鏡率超高！質感竹節扣搭多變背法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面