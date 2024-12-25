《魷魚遊戲2》開播在即聯名登場！PUMA玩家制服、Crocs英熙鞋扣超仿真

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眾所注目的《魷魚遊戲》第二季即將在12月26日於Netflix全球上線，在這之前我們這些沒有生命危險的玩家們先來看看聯名系列有哪些。

《魷魚遊戲》第二季即將回歸，各式聯名合作陸續登場，繼之前全員手上拿著的潮流大師Kaws叉叉眼英熙娃娃公仔之後，Crocs與PUMA與《魷魚遊戲2》的聯名合作系列也相繼曝光，玩家們不要錯過！

PUMA



全套上身意外時髦



上市時間： 12月12日已發售

▲PUMA Easy Rider 2 SQUID GAME，NT$3,880。

1、2、3～木頭人！在今年陸續推出復古鞋款的Puma在這次與《魷魚遊戲2》的聯名合作中選擇以Easy Rider做為主要的限定鞋款，並以影集中經典又殘忍的「123木頭人」遊戲為靈感，設計上由綠色及紅色彎刀呼應，擦色皮革呼應刮刮樂彩票，原本綠色的鞋面在經過穿著使用後會轉變為紅色，呈現紅綠雙色效果，除了鞋款本身之外，還會搭配上最讓人望而卻步的「英熙」娃娃聯名吊牌，不僅是玩家必備，在聖誕節穿上也是非常合適！

▲PUMA魷魚系列立領外套NT$3,280、直筒長褲NT$2,980、Suede SQUID GAME，NT$3,780、Easy Rider 2 SQUID GAME，NT$3,880。

除了鞋款之外，影集中參與遊戲的玩家制服PUMA也一併幫大家準備好了！以天鵝絨材質打造的成套運動服裝，讓玩家的遊戲制服瞬間多了奢華元素，服裝中也融入標誌性的跳豹Logo圖案並繡上聯名標籤，穿上後少了遊戲的緊張感，反而有點Y2K的復古運動造型。

Crocs



立體「英熙」超仿真



上市日期：已開賣

Crocs在近日也推出《魷魚遊戲》聯名鞋款，鞋型選擇以經典克駱格為基礎，並以遊戲中參賽玩家的白綠運動制服為主要色系，鞋內有「SQUID GAME」的英文標誌，鞋底外側更有遊戲中染血的刺激細節，鞋款上的立體英熙娃娃、工作人員面罩裝飾都完美重現劇中細節。

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