Le Labo進軍台南開獨立店！選址百年歷史街屋讓人著迷　店內5大細節揭秘

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Le Labo 2024年底宣布在台南開店，一開就豪氣的開設獨立形象店，店址更選在有「台南銀座」之稱的中正路上百年歷史建築「五福商店」，非常吻合Le Labo的復古風格。

為什麼選在「五福商店」一樓開店？



Le Labo這次選址於台南百年歷史街屋「五福商店」相當有意義，建於1930年代的店面，位在日治時期曾被稱為「台南銀座」的末廣町通一帶（也就是現在台南市中西區的中正路），可見其繁華。

五福商店當時是台南首間由台灣人創立的和洋百貨（附近的林百貨則是日本人開的），販售各式進口化妝品與理容保養產品，非常時髦，而現在Le Labo進駐，就像是呼應這段歷史一樣，是相當美妙的巧合。

為了保護老屋，Le Labo店內的設計巧妙融合傳統與現代，以「可逆工法」保護古老痕跡，同時注入Le Labo的實用復古美學，營造寧靜自然的懷舊氛圍。踏進店內，像回家的踏階式玄關、花磚點綴的磨石洗手台、台灣老件沙發、愜意的松木景觀中庭，在在呈現獨特的時空交錯感。

中西結合的絕美建築，店內藏著這5個迷人細節

五福商店本身建築很有中西結合的風采，充分表現日治時期台灣建築流行的裝飾藝術風格（Art Deco），像是灰色洗石子、白色丁掛磚、流蘇泥塑裝飾、地面六角磚等等。雖然百年來一度蒙塵，但好在現今透過在地匠心細心修復得以重現。

老屋其實經歷四年修復整理，最耗時的工程之一，莫過於結構性修復，將一樓恢復原有三開間樣貌。屋主家族及建築設計師團隊，秉持修舊如舊、尊重歷史脈絡，選擇符合時代背景的建材原料及施工做法，並考量安全性，分段進行結構補強及施工，單就騎樓中柱一根復原成兩根，便花費超過兩年工程時間。

三層樓建築中，目前Le Labo僅使用一樓作為店舖，當中處處是故事：

1.門面上仿舊重建的「歐米百貨、階上卸部」

為當年的日文漢字招牌，意指「販售歐美百貨用品，樓上為批發部」。

2.地面的六角造型磁磚

六角形除有龜甲，取其富甲、長壽之意，也有東南西北天地、六方相合即為天下的說法，當年多用於廟宇建材，一般住宅十分少見。

▲五福商店店內樓梯下隱藏的神秘錢箱。



3.樓梯下的神秘空間

一樓往二樓樓梯下區域為當時的收銀區，神祕保險箱為當時的錢箱，而小門後的空間則是電話室。

▲從五福商店二樓的天井往下看。

4.中央天井區

五福商店的二樓過去為批發部門，為運送貨品而在一樓中央天花板開設天井，以便商品吊貨運送，除可於二樓梯底部可見吊貨掛鉤，一樓天花、二樓地板也採用相較磁磚更能承重的福州進口杉木地板。

5.特殊的白灰壁

依老屋原況特意復原的修復工法，還有一項傳統建築技術白灰壁，這是在水泥尚未普及時，常在建物牆壁抹上白色石灰混合麻絨纖維的做法，從材料調製、養灰到抹灰施作，相當耗時費工。可見於五福商店一樓通往中庭的兩側牆上。

Le Labo台南五福形象店

地址：台南市中西區中正路124、126號

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