冬天吃火鍋不夠還要把味道帶回家！詹記推鴨血豆腐蠟燭、石二鍋鍋味登場

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

冬天就要吃火鍋，但現在竟然還能把「火鍋」的味道帶回家！詹記驚喜推出鴨血、豆腐蠟燭、石二鍋也發揮創意推出「檸檬冬瓜冰沙、「石頭鍋」香氛蠟燭！

詹記x eyecandle「鴨（血）&豆（腐）」3D擬真限定造型蠟燭



詹記麻辣火鍋與造型香氛蠟燭設計品牌eyecandle合作打造「鴨&豆」兩款造型蠟燭，以最受大家喜愛的詹記鴨血與板豆腐為靈感，將豆腐的板格型態以及鴨血ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的觸感，製作成令人驚喜的3D超擬真限定造型蠟燭。還幽默提醒「請放心，蠟燭不含任何生鮮成分，但千萬不要跟真的鴨血豆腐搞混了！」

▲詹記x eyecandle打造「鴨（血）&豆（腐）」造型蠟燭，顛覆視嗅覺的想像。（圖／詹記授權提供）

除了造型與觸感特別，香氣其實也很講究。「鴨Candle」點燃後的香氣，取樣麻辣鍋的香料感為基底，添加上巧克力的香甜，融合為辣椒巧克力的氣息，聞起來是辛香調性再透出薰香甜感。「豆Candle」在香調上的選擇，挑選了與豆類發酵後氣味相近的黑茶，些許醇厚甘甜，類似普洱茶的陳香氣息。

▲（圖／詹記授權提供）

蠟燭的包裝則由見本生物設計工作室負責人aka詹記西門大世界品牌識別設計師盧翊軒操刀，使用鴨血與豆腐的圖形素材為主體，簡約又大膽，外型像是7年級生熟悉的紙盒肥皂包裝，搭配詹記大紅品牌色，以及 ”This is not a toy!” 貼心警語，新潮復古又不失純情。

▲詹記x eyecandle蠟燭的包裝邀請設計師盧翊軒操刀，營造新潮復古又不失純情的視覺設計。（圖／詹記授權提供）

詹記x eyecandle推出的「鴨&豆」兩款蠟燭，單一售價均為NT$280，若購買一組兩款（鴨&豆各一）的價格為NT$500。商品皆可至詹記餐廳或是Everyday Object線上商城購買。

石二鍋原汁原味香氛蠟燭限時開賣



不讓詹記專美於前，以石頭鍋聞名的「石二鍋」為了讓「忠石粉絲」隨時都能感受石二鍋的美味，也在2024年冬天特別研發出兩款經典氣味香氛蠟燭，靈感都來自店內的氣味。

兩款蠟燭分別是

1.石頭鍋：濃郁美味，交換禮物首選。

2.檸檬冬瓜冰沙：酸甜清香，經典必敗收藏。

石二鍋還在社群媒體發文的描述也很幽默：「石二鍋香氛蠟燭高仿真調味，忠實還原招牌香氣。即使月底口袋空空，只要點燃香氛蠟燭，呼吸配白飯也美味」。2024／12／15起至石二鍋消費套餐即可加購香氛蠟燭，加購價為NT$299。

網友笑說：「大家討論如何吃完石二鍋不在身上留下濃濃火鍋味，石二鍋就乾脆推出石頭火鍋的蠟燭！」

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