試開箱／「眼盤天花板」打造柔美玫瑰色　日系低飽和曖昧色描繪美景

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

四色眼影盤之所以選用這樣的配置，因為是很實用又可以創造多種妝感的設計，所以不少品牌都會以這樣的概念，打造出每一季不同的色選搭配，近期就有多款四色眼盤玩出新創意，不僅配色新穎，質地也很強，絕對必收。

＃TOM FORD 裸慾玫瑰限定版高級訂製四格眼盤 #01 Rose Exposed，售價3700元

TOM FORD彩妝一直是歐美品牌「夢幻逸品」般的存在，極致細膩絲滑的粉質以及大膽配色，很多資深美妝粉絲都是全色系收藏，質感跟設計都很到位的眼影，2025年以裸慾玫瑰為靈感，將擁有多種花瓣層次綻放的柔美，充滿不同色澤以及堅毅挺立生長的樣貌，打造出精緻配色的限量眼盤，運用鋼琴質感紅色粉盒設計，淡粉色、金色以及玫瑰金搭配，在光線下展現不同色澤的質感。





＃RMK 立體調色眼盤 #EX-11，售價2150元

創意總監Yuki長年旅居在紐約，曼哈頓更是時尚潮流薈萃的靈感之地，春天降臨，霧朦朧的天際線、潮濕的混凝土味，萬物生機悄然降臨，綠葉開始萌芽、百花等待綻放，以此為2025年春季彩妝靈感，運用低飽和的色調，模擬萬物復甦的美景，看似閃亮的天空藍，實則輕盈透明，在不同光線下宛如水珠的折射，散發不同光采，混搭粉紫、米棕色，用最柔美的色澤歌頌自然美景。

＃SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 #142 雪今宵，售價2600元

雲霧繚繞的灰感天空飄落驟降的雪花，大地生機一片寂靜，將日本冬日雪季的絕美風景幻化為眼影盤，沒有太過鮮明的色彩，一切都是朦朧氛圍的柔棕色、奶白色，就連紫色都不會極紅、極紫，有點曖昧模糊的色調，隱約錯落著雪花碎片的細緻珠光，一掃上眼，宛如雪霜灑落，晶瑩光澤又透出優雅氛圍。