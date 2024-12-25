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科沃斯掃拖機器人「拖布邊掃邊洗」　石頭纖薄機身不到8公分

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▲大陸家電品牌科沃斯、石頭科技均推出旗下掃拖機器人新品。（圖／品牌提供）

▲大陸家電品牌科沃斯推出旗下掃拖機器人新品，主打拖地新功能。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年關將近，大掃除需求下，2間大陸家電品牌科沃斯、石頭科技均推出旗下掃拖機器人新品，科沃斯全自動洗地機器人 DEEBOT X8 PRO OMNI主打拖布「邊拖邊洗」，維持更乾淨的狀態清潔；石頭科技則推出號稱業界最薄的旗艦型號 G20S Ultra，以7.98公分的機身擴大清掃範圍。

▲大陸家電品牌科沃斯、石頭科技均推出旗下掃拖機器人新品。（圖／品牌提供）

科沃斯DEEBOT X8 PRO OMNI主打搭載「OZMO ROLLER恆壓滾筒活水洗地技術」，拖布設計成滾筒式，搭配其「16孔活水系統」，讓機器人能夠一邊拖地一邊自動清洗，並以4步驟噴、洗、刮、抽拖地。滾筒在清潔地板的過程中，機身內的16個孔洞會不斷噴淋乾淨清水並以高轉速刮洗滾筒，最後再將汙水即時抽至汙水箱，意即每滾一圈拖布就整體清潔一次，確保每次滾筒拖布的滾動都能持續清潔。

▲大陸家電品牌科沃斯、石頭科技均推出旗下掃拖機器人新品。（圖／品牌提供）

業者表示此設計針對廚房油漬、醬油漬等容易越拖越髒的清潔難題都能處理，並同步解決木地板、磁磚地板容易殘留水痕的問題。此外機器人也內建解決毛髮纏繞的TruEdge靈隙2.0技術，且可貼邊清掃，搭配YIKO-GPT智慧助手，提供語音操控功能，讓清潔更直觀便捷。

科沃斯DEEBOT X8 PRO OMNI目前於flyingV平台開放預購，原價69,999元，早鳥特價32,988元，預購前500名可額外獲得耗材組合。明年1／20起將於台灣實體通路開賣。

▲大陸家電品牌科沃斯、石頭科技均推出旗下掃拖機器人新品。（圖／品牌提供）

另間陸廠石頭科技，近期也在台推出全新G20S Ultra，主打7.98公分薄機身，可進入低矮空間包括床底、沙發底等清掃死角，並搭載StarSight星陣導航系統，結合3D掃描與AI智能視覺辨識，能準確識別多種障礙物並進行差異化避障。

▲大陸家電品牌科沃斯、石頭科技均推出旗下掃拖機器人新品。（圖／品牌提供）

業者表示，G20S Ultra還具備業界首創的全底盤升降技術，可克服最高4公分的門檻與滑軌障礙，也有零纏清潔系統處理毛髮清掃問題。其高階全自動基座支持熱水洗拖布、自動集塵、自動上下水等功能。該產品已開放預購，原價66,999元，早鳥特價36,980元。

▲大陸家電品牌科沃斯、石頭科技均推出旗下掃拖機器人新品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

科沃斯, 石頭科技, 掃拖機器人, 大掃除, 新款

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