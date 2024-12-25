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一敷補水！5款「保濕面膜」盤點　肌膚水嫩彈潤超有感

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▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲台灣消費者偏好面膜保養。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

年末氣溫直降，不少人肌膚乾荒脫屑，又或是泛紅進入不穩的肌膚狀況，此時最重要的就是幫助肌膚補水，而最有效率的方式就是敷上面膜，利用密封原理幫肌膚還原水嫩，盤點5款溫和保濕面膜，讓你一敷就有感。

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲AKIMIA 東加海星藻保濕微電流面膜，5片，1,000元。

添加專利死海礦物煥膚精華，使肌膚穩定，形成強大屏障防禦環境傷害；同時添加東加海星藻，富含氨基酸、海藻礦質、低聚糖等多重保濕成分，相較玻尿酸，更可長效維持肌膚保水、恢復彈性，撫平細紋。▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲SNOW FOX日本清酒益生菌面膜，5片，1,290元。

融合5種植物性益生菌，能夠平衡健康肌膚生態、亮白及平衡肌膚膚色，採用來自日本的高品質清酒發酵液，幫助防護和加強保濕肌膚，減少細紋和皺紋的可見度。

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲Rofen's 肌光彈潤 保濕面膜，5片，680元。

採用來自韓國技術的半凝膠科技，特殊柔軟獨感且含高量水纖維能高度服貼零死角，再加上鎖水磁石搭配水合保濕因子，雙重補水同時保水， 以及來自法國專利成分的水合保濕因子深度修護，讓你從肌底激發水嫩彈潤感。

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲肌研光透潤 玻尿酸纖維緊緻透亮面膜，6片，399元。

加入A醛超導微粒和維他命C誘導體，搭配3重玻尿酸，協助改善暗沉粗糙，實現彈潤透亮願望，立體剪裁使面膜布全面緊貼每寸肌膚，連最易浮起的鼻翼及眼角都能精準服貼，全面提升密封效果。

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲Neogence 無針水光維他命B緊緻面膜，5片，299元。

破千億顆微細PCA-Na高效精華搭載維他命，注入有效成分直達肌底，維他命B5強力注水浸潤角質層，進而微整缺水肌，同時搭配維他命B3強化屏障抵禦水分散失，使用後肌膚全面涵水，無痛注入保濕水潤。

關鍵字：

保濕, 面膜, 肌膚保養, 乾燥肌, 水嫩

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