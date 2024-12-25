新光三越跨年抽百萬特斯拉　SEVENTEEN限定周邊30點就能買

▲新光三越跨年推點數回饋，首度扣點兌換韓團周邊商品。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著2024年接近尾聲，新光三越會員點數也將在明年1月底到期，針對會員以「skm points 點點作伙來跨年！」為主題，推出多項活動與會員專屬優惠，除特定美妝優惠到跨年派對都能用點數換小確幸，北中南超過30場活動，並加碼扣100點可抽價值173萬元的Tesla Model Y百萬電動車。

新光三越聯手韓國男團SEVENTEEN推出限定周邊商品，從12／30起會員可用skm points 2,000點或30點加199元，兌換限量3D LENTICULAR MINI CARD & CARD HOLDER，喜愛SEVENTEEN的紛絲們還可用25,000點直接擁有13位成員全套組，全台限量10套。

此外燒點活動還包括明年1／1起至1／31期間，會員可用skm points 100點參加抽獎活動，可抽價值173萬元的Tesla Model Y百萬電動車，另也有日本最大郵輪Asuka II與日式旅店guntû的奢華行程、高雄鈴鹿賽道樂園全日暢遊券等。

美妝品牌也加入活動行列，ESTEE LAUDER、SHISEIDO等知名品牌推出多款高CP值組合，用skm points 10點加指定金額即可兌換，最低市價57折起，民生商品如P&G洗衣球、不倒翁起司拉麵等也開放點數兌換。

▲新光三越扣10點+2,100元兌換ESTEE LAUDER特潤膠原日夜體驗組（57折）。

▲新光三越扣10點+1,799元兌換SHISEIDO東京櫃EI A醇小金管。

台南南紡購物中心針對跨年，從12／26至明年1／22展開「幸運之鑰 喜迎2025」檔期，特別聯合居家、親子、大家電指定店櫃祭出滿仟送佰及滿萬送仟回饋，並加碼推出雙卡回饋、點數兌換、LINE Pay周周領券享優惠活動，期間更安排「SUPER WINGS卡通明星見面會」、日本屋台祭、車展及多場市集活動，陪伴民眾從元旦一路玩到農曆春節。

南紡購物中心12／26至明年1／22期間，持南紡聯名卡於兩館指定店櫃刷滿6,000元，送100元商品提貨單；明年1／14至1／27期間，於A1、A2館B1及4F的居家及親子指定店櫃購滿5,000元送500元、A1館大家電指定店櫃購滿1萬元送1,000元；明年1／1至3／31期間，使用LINE Pay綁定任一信用卡付款，透過LINE Pay好康地圖領券，每周六、日單筆消費滿2,500元，即可現折100元。