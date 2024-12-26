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「從無到有」短小細毛有救！極細毛梳、超狂防暈必推3款睫毛膏

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

亞洲女性普遍都有睫毛短小、不容易捲翹的困擾，以下就分享多款睫毛膏好物，不僅可以對抗台灣潮濕天氣，更能帶來根根分明的纖長效果。

＃1028 雙睫棍打底纖長睫毛膏，售價500元

1028,KISSME,花漾美姬,戀愛魔鏡,J-LIN,睫毛膏,燙睫毛器,睫毛底膏,彩妝。（圖／品牌提供）

1028深知台灣女性睫毛妝容痛點，因此研發出全新的雙頭設計睫毛膏，一端是0.5mm的超細打底梳搭配透明黑瞬翹打底膏，可以從底部將睫毛往上梳長定型，製造出根根分明宛如角蛋白的天生美睫；另一端則採用1mm纖直螺旋刷搭配無重力纖維膏體，可以製造出較為濃密纖長的睫毛妝效。

＃戀愛魔鏡 極緻女王翹挺睫毛底膏，售價450元

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戀愛魔鏡過去在開架市場就以睫毛膏廣受歡迎，這次再度推出打底膏，是睽違15年終於現身的好物，特別為亞洲人設計的獨家「塑型雙齒梳」，可以抓住每一根睫毛徹底纖長，搭載薄膜定型配方淡淡的黑色調可以讓睫毛更有豐盈感，單擦也很有神，同時也有長短不同的極細纖維，可以讓睫毛更顯濃密。

＃KISSME花漾美姬 細睫控360°零死角防水睫毛膏EX ，售價439元

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「睫毛膏之王」KISSME花漾美姬可以說是眼妝的專家，超強不暈染的技術，深受女性愛用，除了經典刷頭的版本，更推薦細睫控360°零死角防水睫毛膏EX，採用更迷你的3.9mm三角極細刷頭，可以深入眼框角落抓出細小睫毛，展現出孔雀開屏般的太陽花美睫，重點是抗水、抗皮脂、防摩擦、不暈染，一整天都擁有不斷電妝容。

【加碼推薦】

＃J-LIN 四段溫控3D翹睫燙器，售價1390元

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想要維持一整天捲翹，擔心睫毛膏不夠力，那燙睫毛器更是你的得力助手，採用曲線弧形刷頭可以貼合眼睛弧度，刷出自然捲翹的睫毛質感，8秒快速預熱上妝超快速，四段溫度調節可以針對不同硬度的睫毛選擇適合溫度，充電1至2小時就能持續使用125分鐘，外出攜帶也方便。

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